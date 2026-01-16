 Automovilista es asaltado en gasolinera de la zona 11
Video muestra asalto a automovilista mientras se abastecía de combustible en zona 11

Imágenes de seguridad muestran robo a automovilista en gasolinera de zona 11.

Automovilista es asaltado en gasolinera de la zona 11., Captura de pantalla video de X.
Automovilista es asaltado en gasolinera de la zona 11. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un automovilista fue víctima de un asalto mientras cargaba combustible en una gasolinera ubicada en la colonia Mariscal, zona 11 de la capital, según muestran imágenes que circulan en redes sociales.

El video de seguridad evidencia que el conductor se encontraba en la bomba de autoservicio cuando dos hombres lo abordaron. Bajo amenazas de muerte, los sujetos exigieron la entrega de sus pertenencias. Uno de ellos incluso ingresó al vehículo para sustraer objetos adicionales.

El atraco se consumó en menos de un minuto, tras lo cual los delincuentes se retiraron sin ser detenidos. Tras el hecho, un empleado de la gasolinera se acercó al automovilista, quien explicó cómo los delincuentes lo obligaron a entregar sus pertenencias.

Hasta ahora no se ha confirmado si la víctima presentó una denuncia formal ante las autoridades. Por su parte, la gasolinera no ha emitido ninguna postura oficial sobre lo ocurrido. No se conocen medidas de seguridad adicionales ni declaraciones de la empresa para evitar que incidentes similares se repitan en el futuro.

Otro asalto en zona 11

Este hecho se produce un día después de que otro video se volviera viral, mostrando un asalto en un salón de belleza de la misma zona. En esa ocasión, una pareja actuó de manera coordinada para robar a los presentes. El hombre, armado, amenazó al encargado y a empleados, mientras la mujer distraía a una clienta y obtenía sus pertenencias. Antes de huir, los delincuentes exigieron incluso contraseñas de teléfonos móviles.

Las autoridades indicaron que analizan ambos videos como parte de sus investigaciones y mantienen la búsqueda de los responsables. Expertos en seguridad señalan que este tipo de delitos en espacios públicos y comerciales tiende a realizarse de manera rápida y coordinada, aprovechando la falta de vigilancia y la presencia limitada de personas.

Circula video de pareja que cometió violento asalto en salón de belleza de zona 11

Difunden grabación de asalto armado ocurrido en salón de belleza de la zona 11.

Los ciudadanos y comerciantes de la zona han expresado preocupación por la repetición de este tipo de delitos. Mientras tanto, las autoridades recomiendan extremar precauciones, reportar incidentes de manera inmediata y reforzar medidas de seguridad en negocios y estaciones de servicio, especialmente en horarios de menor afluencia.

