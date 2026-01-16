 Tráileres averiados congestionan el tránsito en Villa Nueva
Nacionales

Tráileres averiados afectan el tránsito en Villa Nueva

Al menos cuatro vehículos de transporte pesado con fallas mecánicas tuvieron que ser retirados de la subida de Villa Lobos.

Compartir:
Tránsito en el sector de Villa Nueva., PMT de Villa Nueva
Tránsito en el sector de Villa Nueva. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Serias complicaciones para la circulación vehicular se presentan este viernes, 16 de enero, en el municipio de Villa Nueva, Guatemala, debido al impacto generado por la presencia de varios vehículos de transporte pesado que presentaban desperfectos mecánicos en la subida de Villa Lobos.

"Desde horas de la madrugada hemos trabajado en el sector, donde se retiraron cuatro tráileres con desperfectos mecánicos. Uno de ellos dejó combustible derramado y fue necesario colocar selecto en aproximadamente 600 metros de la subida de Villa Lobos", dijo Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad.

Explicó que el último de los tráileres fue retirado aproximadamente a las 05:00 horas, ya que se necesitaron dos grúas para poder movilizarlo y liberar ese tramo.

Impacto en la movilidad vehicular

En cuanto a la movilidad del tránsito en general en Villa Nueva, Quevedo añadió que la acumulación con rumbo a la Ciudad de Guatemala se mantiene en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. En tanto, la cuesta de Villa Lobos ya no tiene obstáculos, pero sí se mantiene la carga vehicular generada por la presencia de los transportes averiados.

También señaló que en la incorporación de la Aguilar Batres, buscando la Ciudad de Guatemala, la circulación es lenta, pero sin detenerse.  En cuanto al bulevar El Frutal, se indicó que la movilidad era fluida en la madrugada. Sin embargo, el paso de las horas, al movilizarse los estudiantes en el colegio del sector, se podría presentar movilidad lenta en el perímetro, especialmente por el puente Tubac.

El portavoz de la PMT mencionó que también se trabaja con carriles reversibles sobre Ciudad Real en los horarios establecidos. Mientras que en el trayecto de la conexión de Búcaro a Cenma se habilitó el reversible desde el sector del Búcaro hasta el bulevar Cenma, rumbo a la calzada Aguilar Batres, y se reporta tránsito lento desde Prados de Villa Hermosa.

En Portada

Baldetti recibe autorización para permanecer en su viviendat
Nacionales

Baldetti recibe autorización para permanecer en su vivienda

08:35 AM, Ene 16
La Liga condena insultos racistas a Vinícius en Albacetet
Deportes

La Liga condena insultos racistas a Vinícius en Albacete

08:22 AM, Ene 16
Cuatro heridos en ataque armado dentro de un bus en ruta al Pacíficot
Nacionales

Cuatro heridos en ataque armado dentro de un bus en ruta al Pacífico

07:56 AM, Ene 16
Julio Iglesias comparte comunicado tras denuncias de supuesto abuso a exempleadast
Farándula

Julio Iglesias comparte comunicado tras denuncias de supuesto abuso a exempleadas

07:19 AM, Ene 16

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos