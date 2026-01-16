Tráileres averiados congestionan el tránsito en Villa Nueva

Serias complicaciones para la circulación vehicular se presentan este viernes, 16 de enero, en el municipio de Villa Nueva, Guatemala, debido al impacto generado por la presencia de varios vehículos de transporte pesado que presentaban desperfectos mecánicos en la subida de Villa Lobos.
"Desde horas de la madrugada hemos trabajado en el sector, donde se retiraron cuatro tráileres con desperfectos mecánicos. Uno de ellos dejó combustible derramado y fue necesario colocar selecto en aproximadamente 600 metros de la subida de Villa Lobos", dijo Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad.
Explicó que el último de los tráileres fue retirado aproximadamente a las 05:00 horas, ya que se necesitaron dos grúas para poder movilizarlo y liberar ese tramo.
Impacto en la movilidad vehicular
En cuanto a la movilidad del tránsito en general en Villa Nueva, Quevedo añadió que la acumulación con rumbo a la Ciudad de Guatemala se mantiene en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. En tanto, la cuesta de Villa Lobos ya no tiene obstáculos, pero sí se mantiene la carga vehicular generada por la presencia de los transportes averiados.
También señaló que en la incorporación de la Aguilar Batres, buscando la Ciudad de Guatemala, la circulación es lenta, pero sin detenerse. En cuanto al bulevar El Frutal, se indicó que la movilidad era fluida en la madrugada. Sin embargo, el paso de las horas, al movilizarse los estudiantes en el colegio del sector, se podría presentar movilidad lenta en el perímetro, especialmente por el puente Tubac.
El portavoz de la PMT mencionó que también se trabaja con carriles reversibles sobre Ciudad Real en los horarios establecidos. Mientras que en el trayecto de la conexión de Búcaro a Cenma se habilitó el reversible desde el sector del Búcaro hasta el bulevar Cenma, rumbo a la calzada Aguilar Batres, y se reporta tránsito lento desde Prados de Villa Hermosa.