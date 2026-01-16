Momento exacto en que un tráiler provoca caos en Escuintla

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que un tráiler provocó un aparatoso accidente en la Avenida Centroamérica, zona 1 de Escuintla. Las cámaras de seguridad de la Municipalidad captaron la trayectoria descontrolada del vehículo, que recorrió varios metros antes de impactar contra infraestructura pública y privada.
En las imágenes se observa cómo el tráiler, tras perder el control, derriba varios postes del tendido eléctrico de manera consecutiva, provocando cortocircuitos y dejando cables de alta tensión sobre la vía. La grabación también muestra el momento en que el pesado vehículo termina empotrado contra la estructura de un supermercado, causando daños considerables en la fachada y el ingreso del local.
Detienen a piloto de tráiler
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron al conductor inmediatamente después del incidente. Según información preliminar, el piloto habría estado bajo los efectos del alcohol, lo que habría provocado que perdiera el control en una zona considerada de alta peligrosidad debido al flujo vehicular. Milagrosamente, el conductor resultó ileso.
El accidente obligó al cierre total de la Avenida Centroamérica durante varias horas. Sectores como el Barrio San Miguel, la Colonia Sebastopol y Rosalinda quedaron sin suministro eléctrico debido al derribo de los postes. Personal de la Municipalidad de Escuintla se encargó de limpiar los derrames del químico que transportaba el tráiler, mientras agentes de la Policía Municipal de Tránsito regulaban el tráfico, ya que los semáforos no estaban operativos.
Las autoridades trabajan en el restablecimiento de los servicios y la seguridad en la zona. El video ha generado alarma entre los vecinos y conductores, quienes piden mayor control y supervisión del transporte pesado en áreas urbanas para evitar incidentes similares.