Arzobispado de Guatemala Suspende Misas por Crisis de Seguridad

El Arzobispado de Santiago de Guatemala informó este domingo la suspensión de las misas vespertinas en todo el departamento de Guatemala, como medida preventiva ante la crisis de seguridad que atraviesa el país.
A través de un comunicado oficial, la arquidiócesis expresó sus condolencias por las personas fallecidas en hechos de violencia ocurridos recientemente y elevó una oración por la paz, para que esta "regrese a nuestra ciudad y sus municipios aledaños".
El Arzobispo de Santiago de Guatemala, monseñor Gonzalo de Villa y Vásquez, SJ, indicó que la decisión busca no poner en mayor riesgo la vida de las personas, por lo que se autorizó la suspensión de las celebraciones eucarísticas vespertinas de este domingo.
Asimismo, el Arzobispado hizo un llamado a los fieles de la Iglesia católica para orar de manera constante por la paz y por el cese de la violencia homicida que afecta al país.
Ataques contra PNC generan distintas reacciones y medidas de seguridad
La Policía Nacional Civil sufrió múltiples ataques en su contra en diversos puntos de la capital del país centroamericano que han dejado hasta el momento al menos siete agentes fallecidos.
Los ataques tienen lugar en medio de varios motines que se han registrado en las cárceles por parte de pandilleros, por lo que no se descarta que ambos hechos estén vinculados.
El ministro de Gobernación, Marco Villeda, confirmó la cantidad de fallecidos en una rueda de prensa este mediodía, y añadió que se encuentra "dolido" por la muerte de siete policías a manos de "terroristas".
De igual manera, expuso que han sido detenidos siete pandilleros que presuntamente participaron en los ataques armados.Los dos primeros agentes fallecidos murieron en un atentado perpetrado a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, según confirmaron los Bomberos Municipales.
"El Estado no se va a arrodillar ante estos delincuentes", aseguró Villeda.
Por esta situación, el Ministerio de Educación decidió suspender las clases presenciales para este lunes, 19 de enero.