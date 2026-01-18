 Arzobispado de Guatemala Suspende Misas por Crisis de Seguridad
Nacionales

Arzobispado de Guatemala suspende misas vespertinas por crisis de seguridad

El Arzobispado de Santiago de Guatemala tomó esta medida para no poner en riesgo la integridad de la feligresía.

Compartir:
Cantos de agradecimiento se entonaron dentro de Catedral Metropolitana., Yuli Pérez.
Cantos de agradecimiento se entonaron dentro de Catedral Metropolitana. / FOTO: Yuli Pérez.

El Arzobispado de Santiago de Guatemala informó este domingo la suspensión de las misas vespertinas en todo el departamento de Guatemala, como medida preventiva ante la crisis de seguridad que atraviesa el país.

A través de un comunicado oficial, la arquidiócesis expresó sus condolencias por las personas fallecidas en hechos de violencia ocurridos recientemente y elevó una oración por la paz, para que esta "regrese a nuestra ciudad y sus municipios aledaños".

El Arzobispo de Santiago de Guatemala, monseñor Gonzalo de Villa y Vásquez, SJ, indicó que la decisión busca no poner en mayor riesgo la vida de las personas, por lo que se autorizó la suspensión de las celebraciones eucarísticas vespertinas de este domingo.

Asimismo, el Arzobispado hizo un llamado a los fieles de la Iglesia católica para orar de manera constante por la paz y por el cese de la violencia homicida que afecta al país.

Arévalo asegura que el Ejército de Guatemala ya está en las calles

El mandatario anunció que ofrecerá una conferencia de prensa este domingo a las 20:00 horas.

Ataques contra PNC generan distintas reacciones y medidas de seguridad

La Policía Nacional Civil sufrió múltiples ataques en su contra en diversos puntos de la capital del país centroamericano que han dejado hasta el momento al menos siete agentes fallecidos.

Los ataques tienen lugar en medio de varios motines que se han registrado en las cárceles por parte de pandilleros, por lo que no se descarta que ambos hechos estén vinculados.

Identifican a los siete agentes de PNC fallecidos este domingo

Altos mandos de la PNC lamentaron el deceso de los policías, en el cumplimiento de su deber.

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, confirmó la cantidad de fallecidos en una rueda de prensa este mediodía, y añadió que se encuentra "dolido" por la muerte de siete policías a manos de "terroristas".

De igual manera, expuso que han sido detenidos siete pandilleros que presuntamente participaron en los ataques armados.Los dos primeros agentes fallecidos murieron en un atentado perpetrado a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, según confirmaron los Bomberos Municipales.

"El Estado no se va a arrodillar ante estos delincuentes", aseguró Villeda.

Por esta situación, el Ministerio de Educación decidió suspender las clases presenciales para este lunes, 19 de enero. 

En Portada

Aumentan a ocho los agentes PNC fallecidos por ataques armadost
Nacionales

Aumentan a ocho los agentes PNC fallecidos por ataques armados

04:07 PM, Ene 18
Arévalo asegura que el Ejército de Guatemala ya está en las callest
Nacionales

Arévalo asegura que el Ejército de Guatemala ya está en las calles

03:24 PM, Ene 18
Arzobispado de Guatemala suspende misas vespertinas por crisis de seguridadt
Nacionales

Arzobispado de Guatemala suspende misas vespertinas por crisis de seguridad

03:43 PM, Ene 18
Flick enfadado con el arbitraje tras derrota de Barcelonat
Deportes

Flick enfadado con el arbitraje tras derrota de Barcelona

05:02 PM, Ene 18

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos