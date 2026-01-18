Capturan a presunto responsable de asesinar agentes de PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron la captura de "un terrorista del barrio 18, responsable de la muerte a dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la calzada Aguilar Batres, zona 11 capitalina, durante la mañana de este domingo (18/01/2026). El apresado también es acusado de haber herido a otros policías.
La PNC lo identificó como Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias "Liro Rebelde", con rango de "ranflero" de la terrorista mara 18. Según la PNC, la detención se produjo en la colonia Cerro Gordo, zona 21, gracias a la rápida intervención de agentes de la comisaría 14.
La PNC informó que al apresado se le decomisó una pistola ilegal marca Taurus con una tolva, ocho municiones. Además, el detenido portaba 51 bolsas de marihuana.
El Subcomisario, Gonzalo Calderón, aseguró que la comisaría 14 dio seguimiento al detenido desde que ocurrió el ataque armado contra los agentes de la PNC. Calderón explicó que el operativo logró la captura del señalado en tiempo récord.
Llevado a la Torre de Tribunales
Al momento de ser detenido, el hombre señalado de agredir a la PNC vestía únicamente pantalón de lona gris y tenis blancos. Únicamente presentaba un tatuaje en el pecho izquierdo.
El sospechoso fue custodiado por los agentes de la PNC hasta la patrulla que lo trasladó al juzgado de turno encargado de darle a conocer los motivos de su detención.
En tanto, el arma y los ilícitos decomisados fueron embalados para presentarlos como prueba ante el juez competente.
Calderón añadió que obtuvieron información acerca de un líder pandillero que estaba organizando a otros delincuentes para atentar en contra de la subestación que se ubica en la colonia Justo Rufino Barrios, pero la actuación de las autoridades permitió la captura.
El subcomisario añadió que las acciones se ejecutaron como respuesta a los ataques armados contra la PNC durante la mañana del domingo.