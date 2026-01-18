 Capturan a presunto responsable de asesinar agentes de PNC
Nacionales

Capturan a presunto responsable de asesinar agentes de PNC

Agentes de la Comisaria 14 confirmaron la captura de un pandillero, acusado de haber asesinado agentes de la PNC durante la mañana.

Compartir:
El detenido es acusado de asesinar a dos agentes de la PNC., PNC de Guatemala.
El detenido es acusado de asesinar a dos agentes de la PNC. / FOTO: PNC de Guatemala.

Las fuerzas de seguridad reportaron la captura de "un terrorista del barrio 18, responsable de la muerte a dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la calzada Aguilar Batres, zona 11 capitalina, durante la mañana de este domingo (18/01/2026). El apresado también es acusado de haber herido a otros policías.

La PNC lo identificó como Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias "Liro Rebelde", con rango de "ranflero" de la terrorista mara 18. Según la PNC, la detención se produjo en la colonia Cerro Gordo, zona 21, gracias a la rápida intervención de agentes de la comisaría 14.

La PNC informó que al apresado se le decomisó una pistola ilegal marca Taurus con una tolva, ocho municiones. Además, el detenido portaba 51 bolsas de marihuana.

El Subcomisario, Gonzalo Calderón, aseguró que la comisaría 14 dio seguimiento al detenido desde que ocurrió el ataque armado contra los agentes de la PNC. Calderón explicó que el operativo logró la captura del señalado en tiempo récord.

Arzobispado de Guatemala suspende misas vespertinas por crisis de seguridad

El Arzobispado de Santiago de Guatemala tomó esta medida para no poner en riesgo la integridad de la feligresía.

Llevado a la Torre de Tribunales

Al momento de ser detenido, el hombre señalado de agredir a la PNC vestía únicamente pantalón de lona gris y tenis blancos. Únicamente presentaba un tatuaje en el pecho izquierdo.

El sospechoso fue custodiado por los agentes de la PNC hasta la patrulla que lo trasladó al juzgado de turno encargado de darle a conocer los motivos de su detención.

En tanto, el arma y los ilícitos decomisados fueron embalados para presentarlos como prueba ante el juez competente.

Calderón añadió que obtuvieron información acerca de un líder pandillero que estaba organizando a otros delincuentes para atentar en contra de la subestación que se ubica en la colonia Justo Rufino Barrios, pero la actuación de las autoridades permitió la captura.

El subcomisario añadió que las acciones se ejecutaron como respuesta a los ataques armados contra la PNC durante la mañana del domingo.

En Portada

¿Qué implica el estado de Sitio decretado por el presidente Arévalo?t
Nacionales

¿Qué implica el estado de Sitio decretado por el presidente Arévalo?

07:40 PM, Ene 18
Capturan a presunto responsable de asesinar agentes de PNCt
Nacionales

Capturan a presunto responsable de asesinar agentes de PNC

09:46 PM, Ene 18
Analista considera apropiado el estado de Sitio en el paíst
Nacionales

Analista considera apropiado el estado de Sitio en el país

08:50 PM, Ene 18
Aumentan a ocho los agentes PNC fallecidos por ataques armadost
Nacionales

Aumentan a ocho los agentes PNC fallecidos por ataques armados

04:07 PM, Ene 18

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos