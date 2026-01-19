Congreso recibe decreto que declara Estado de Sitio

El Organismo Legislativo recibió este lunes, 19 de enero, el decreto gubernativo 01-2026 de la Presidencia de la República, por medio del cual se declara Estado de Sitio en todo el territorio nacional durante 30 días derivado de la ola de violencia y ataques de pandillas contra las fuerzas de seguridad que cobraron la vida de nueve policías.
El diputado Juan Carlos Rivera, integrante de la junta directiva, confirmó que el documento ingresó esta mañana a ese organismo y explicó que se procederá a llevar a cabo su análisis para posteriormente pasar a la fase de ratificar, modificar o improbar el referido decreto.
"El Estado de Sitio ya lo hemos recibido esta mañana en el Congreso de la República. Estaremos socializándolo con los jefes de bloque para poder llegar a consensos y determinar si es necesario alguna modificación a la propuesta del Ejecutivo y tratar de aprobarlo en la sesión plenaria de las 2:00 de la tarde", dijo.
Por aparte, el legislador señaló que considera que los hechos que se han estado dando en el país no corresponden a la violencia común, sino que representan la reacción de grupos organizados por la pérdida de control que han tenido en las cárceles debido a que el Gobierno ha estado recuperando el control de estos recintos. "Esa es la gran molestia que tienen estos grupos organizados", enfatizó.
Arévalo declaró Estado de Sitio ante violencia de pandillas
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó el estado de sitio durante 30 días en todo el país después de una oleada de violencia por parte de las pandillas con ataques a las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles.
La decisión, divulgada anoche por el gobernante en cadena nacional, tiene lugar después de que fueron asesinados nueve agentes de la Policía Nacional Civil, atacados en distintos puntos de la capital del país, presuntamente en un ataque coordinado por pandilleros.
El estado de sitio permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones.
El mandatario subrayó durante su mensaje a la nación que "no permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala".
De acuerdo al presidente, la estrategia "contra los criminales está teniendo éxito" y por ello "están desesperados".
En el mismo contexto, según Arévalo de Leon, los grupos criminales decidieron amotinarse el sábado en varias cárceles y "en represalia a los exitosos operativos" este domingo para retomar el control de las prisiones, los pandilleros atacaron a las fuerzas de seguridad.
"Quiero decirlo alto y claro que no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas", añadió.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7