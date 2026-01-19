 Congreso recibe decreto que declara Estado de Sitio
Nacionales

Congreso recibe decreto gubernativo que declara Estado de Sitio

El decreto deberá ser analizado para poder ser ratificado, modificado o improbado.

Compartir:
Votación para aprobar una iniciativa de ley en el Congreso., ilustrativa de archivo: Congreso
Votación para aprobar una iniciativa de ley en el Congreso. / FOTO: ilustrativa de archivo: Congreso

El Organismo Legislativo recibió este lunes, 19 de enero, el decreto gubernativo 01-2026 de la Presidencia de la República, por medio del cual se declara Estado de Sitio en todo el territorio nacional durante 30 días derivado de la ola de violencia y ataques de pandillas contra las fuerzas de seguridad que cobraron la vida de nueve policías.

El diputado Juan Carlos Rivera, integrante de la junta directiva, confirmó que el documento ingresó esta mañana a ese organismo y explicó que se procederá a llevar a cabo su análisis para posteriormente pasar a la fase de ratificar, modificar o improbar el referido decreto.

"El Estado de Sitio ya lo hemos recibido esta mañana en el Congreso de la República. Estaremos socializándolo con los jefes de bloque para poder llegar a consensos y determinar si es necesario alguna modificación a la propuesta del Ejecutivo y tratar de aprobarlo en la sesión plenaria de las 2:00 de la tarde", dijo.

Por aparte, el legislador señaló que considera que los hechos que se han estado dando en el país no corresponden a la violencia común, sino que representan la reacción de grupos organizados por la pérdida de control que han tenido en las cárceles debido a que el Gobierno ha estado recuperando el control de estos recintos. "Esa es la gran molestia que tienen estos grupos organizados", enfatizó.

Estados Unidos condena la violencia de “grupos terroristas” en Guatemala

La embajada de EE. UU. enfatizó que los “terroristas” y quienes tengan vínculos con ellos “no tienen lugar en nuestro hemisferio”.

Arévalo declaró Estado de Sitio ante violencia de pandillas

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó el estado de sitio durante 30 días en todo el país después de una oleada de violencia por parte de las pandillas con ataques a las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles.

La decisión, divulgada anoche por el gobernante en cadena nacional, tiene lugar después de que fueron asesinados nueve agentes de la Policía Nacional Civil, atacados en distintos puntos de la capital del país, presuntamente en un ataque coordinado por pandilleros.

El estado de sitio permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones.

El mandatario subrayó durante su mensaje a la nación que "no permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala".

De acuerdo al presidente, la estrategia "contra los criminales está teniendo éxito" y por ello "están desesperados".

En el mismo contexto, según Arévalo de Leon, los grupos criminales decidieron amotinarse el sábado en varias cárceles y "en represalia a los exitosos operativos" este domingo para retomar el control de las prisiones, los pandilleros atacaron a las fuerzas de seguridad.

"Quiero decirlo alto y claro que no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas", añadió.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Estados Unidos condena la violencia de grupos terroristas en Guatemalat
Nacionales

Estados Unidos condena la violencia de "grupos terroristas" en Guatemala

02:58 PM, Ene 19
Todo listo para el inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacionalt
Deportes

Todo listo para el inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacional

02:33 PM, Ene 19
Video presentado ante juez revela uso de fusil AK-47 en atentados contra la PNCt
Nacionales

Video presentado ante juez revela uso de fusil AK-47 en atentados contra la PNC

01:36 PM, Ene 19
Rinden honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos tras ataquest
Nacionales

Rinden honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos tras ataques

09:06 AM, Ene 19

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaPNCFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Sophie Turner ,Redes sociales
Farándula

Tomb Raider: primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos