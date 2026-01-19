 Fallece el expresidente de la CSJ, Josué Felipe Baquiax
Nacionales

Fallece el expresidente de la CSJ, Josué Felipe Baquiax

Baquiax presidió el Organismo Judicial en 2014.

Felipe Baquiax,
Felipe Baquiax / FOTO:

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Josué Felipe Baquiax, falleció el 18 de enero de 2026, según se confirmó este lunes, sin que hasta ahora se conozcan las causas. Varios pronunciamientos han surgido para lamentar su deceso.

Por medio de una publicación en redes sociales, el Organismo Judicial (OJ) expresó sus condolencias por la muerte del exfuncionario judicial. En el mensaje se indicó que el presidente Carlos Lucero, las magistradas y las magistradas y, en general, la familia de ese poder el Estado, lamentaban lo ocurrido.

Se recordó en esta publicación que Baquiax fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia período 2014-2019 y presidente del Organismo Judicial y de la CSJ entre el 2014 y 20’15.

"Por lo que se solidarizan con su familia en estos momentos de dolor, rogándole al Señor cristiana resignación. Descanse en paz", se lee en el mensaje fechado ayer.

