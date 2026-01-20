 PGN se apersona en proceso penal por ataques contra PNC
Nacionales

PGN se apersona en proceso penal por ataques contra PNC

Terrorista señalado de matar a dos agentes de la PNC, únicamente fue ligado a proceso por portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción.

Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias “Liro Rebelde”, Foto PNC
Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias “Liro Rebelde” / FOTO: Foto PNC

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó este lunes 20 de enero, que se apersona en proceso penal por ataques terroristas contra las fuerzas de seguridad del Estado.

La PGN presentó, ante el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, la solicitud de apersonamiento en representación del Estado, en calidad de agraviado dentro del proceso penal que se sigue en contra de Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias "Liro Rebelde" con rango de "ranflero" de la terrorista mara 18, capturado por la muerte de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la calzada Aguilar Batres de la zona 11 y herir a otros dos agentes, durante la jornada terrorista del pasado 18 de enero.

"La PGN lamenta profundamente los sucesos que han dejado como resultado pérdidas humanas de servidores públicos y reafirma su compromiso con la defensa integral de los intereses del Estado.", indicó la PGN en un comunicado. 

Dicha entidad también expresó su  solidaridad con las familias de las victimas y subraya la importancia de que estos hechos no queden en la impunidad.

El Presidente, Bernardo Arévalo, se pronunció por la situación legal de Salguero Morales, quien tan solo fue ligado a proceso por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción.

"Hoy, en lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a los agentes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público optó por protegerlos, pidiendo únicamente que fueran ligados por portación de armas y drogas, ignorando los delitos graves vinculados a sus actos terroristas que permitirían juzgarlos con la nueva ley anti pandillas.", manifestó en una publicación de X, el mandatario. 

Arévalo, añadió que es un "insulto a los policías asesinados, a sus familias, al pueblo de Guatemala". 

Investigación en curso

El Ministerio Público (MP), indicó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas logró que el órgano jurisdiccional correspondiente ligara a proceso penal a Salguero, quien deberá enfrentar proceso penal por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción.

"Dicha persona fue aprehendida en flagrancia por la Policía Nacional Civil tras ser sorprendida portando un arma de fuego sin la documentación correspondiente y con una cantidad de sustancias ilícitas en su posesión.", indicó el Ministerio Público en una publicación en X.

El secretario general del MP, Ángel Pineda, indicó que la Fiscalía cumplió plenamente su función de investigar. "La Fiscalía expuso ante el juez la posible vinculación del sindicado con los ataques contra agentes de la PNC . Se solicitó prisión preventiva y con base en los indicios racionales, el juez ordenó su envío a prisión.", indicó en X. 

Pineda agregó que la investigación continúa y se imputarán nuevos hechos conforme avancen las diligencias.

En medio de pedidos de justicia, Guatemala despide a policías asesinados

Dos de los agentes de PNC fueron sepultados en el oeste del país. Mientras tanto, en la capital se rindieron honras fúnebres a otro de los policías.

