¿Quién es el hermano de alias "El Lobo"?

Durante la madrugada del 20 de enero de 2026, las autoridades trasladaron a tres peligrosos reos del Barrio 18 al anexo del Preventivo de la zona 18, entre ellos Marlon Alexander Ochoa Mejía, alias "El Blocky", hermano de Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como "El Lobo", líder de la pandilla. Los otros dos trasladados fueron Rudy Francisco Alfaro, alias "El Smurf", y Ángel Aroldo Cu Mejicanos, alias "El Inquieto".
El traslado se realizó luego de que el fin de semana del 17 y 18 de enero se registraran motines en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2; y el Centro Preventivo para Varones de la zona 18. Se presume que "El Blocky" y los otros reos habrían coordinado estos hechos y los ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en medio de la ola de violencia que derivó en la declaración de estado de Sitio en Guatemala.
Marlon Alexander Ochoa Mejía, la sombra de "El Lobo"
Su historial delictivo lo posiciona como uno de los miembros más peligrosos de la organización y una pieza clave en la estructura criminal de la pandilla. "El Blocky" fue detenido el 16 de noviembre de 2009, luego de conducir un vehículo reportado como robado el 4 de noviembre del mismo año. Al descender del automóvil, portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros, denunciada como robada el 1 de diciembre de 2006, y sin la licencia correspondiente.
En marzo de 2015, el Tribunal de Amatitlán lo sentenció a 9 años de prisión por portación ilegal de arma de fuego de uso civil y encubrimiento propio en el robo de arma y vehículo. Tres años después, en octubre de 2018, fue condenado por su participación en el ataque al Hospital General San Juan de Dios del 10 de marzo de 2015.
En esa ocasión, recibió 35 años de prisión inconmutables por cada uno de los fallecidos, sumando 140 años, y 18 años por cada víctima sobreviviente, totalizando 378 años, para un acumulado de 518 años de prisión.
Otras condenas
En febrero de 2023, Marlon Alexander Ochoa Mejía fue condenado a 81 años más por conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita. Como integrante de la clica "SR" de la pandilla, organizó un ataque armado contra tres personas que acudirían a un juzgado, familiares de un adolescente que abandonó la clica, y planificó asesinar a cualquier elemento del Organismo Judicial que intentara impedirlo.
Su historial criminal y su estrecha relación con "El Lobo" lo convierten en un actor central de la violencia generada por la pandilla, siendo responsable de ataques de alto impacto que han sacudido al país en los últimos años.