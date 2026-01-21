 Arévalo: El Estado mantiene control frente a pandillas
Nacionales

Arévalo afirma que el Estado mantiene el control tras ataques de las pandillas

El presidente Bernardo Arévalo vinculó las agresiones contra policías a una represalia directa de las "mafias político-criminales" y las pandillas.

El presidente Bernardo Arévalo en entrevista con la agencia EFE., EFE
El presidente Bernardo Arévalo en entrevista con la agencia EFE. / FOTO: EFE

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, defendió la capacidad de respuesta y la preparación de los organismos de inteligencia de su país, tras la crisis desatada por motines simultáneos en tres cárceles y una posterior ola de ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil (PNC).

En una entrevista concedida a la cadena CNN en Español, el mandatario aseguró que la resolución de los amotinamientos en menos de 24 horas y sin víctimas entre rehenes o fuerzas de seguridad es prueba de que el Estado mantenía el control operativo.

Arévalo justificó que, si bien la inteligencia tiene límites territoriales en un sistema de 23 prisiones, la "reacción inmediata" evitó una tragedia mayor dentro de los penales.

"Lo que evidentemente demuestra el hecho de que redujimos esa rebelión en menos de 24 horas es que existía la preparación y la información que nos permitió hacer estas operaciones sin víctimas", afirmó el presidente.

El mandatario guatemalteco indicó: "lo que estamos viendo es la reacción de los presos a las medidas que hemos tomado para quitarles el control de los centros penitenciarios (...), que durante décadas lo tenían".

Arévalo: “Es un insulto a los policías asesinados”

El presidente; Bernardo Arévalo se pronunció por la situación legal de un terrorista detenido tras la muerte de dos policías, a quien únicamente se le acusó de portación ilegal de arma de fuego.

Arévalo señala a grupos de estar detrás de ataques

El presidente Arévalo vinculó la violencia en las calles, que ha dejado diez policías fallecidos, a una represalia directa de las "mafias político-criminales" y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha. Según el gobernante, estos grupos intentaron generar una crisis de rehenes que fracasó ante la intervención estatal.

De igual forma, denunció que la lucha contra la impunidad enfrenta obstáculos en el Ministerio Público (Fiscalía), institución que, según sus palabras, se encuentra "cooptada" por redes criminales que "reparten impunidad".

Ante la persistente amenaza, el Ejecutivo mantiene vigente un estado de sitio para desarticular estas estructuras calificadas como "terroristas". La medida se extenderá por 30 días y permite a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial.

