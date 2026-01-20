PNC generó 60 alertas previo a retomar control en cárceles

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, reveló este martes que se generaron más de 60 alertas a las comisarías, a nivel nacional, previo a intervenir y retomar el control en las cárceles donde se registraron motines el pasado fin de semana.
Los incidentes, que incluyeron la toma de rehenes y daños a la infraestructura, se registraron en el Centro de Detención Preventiva de la zona 18 capitalina, en Fraijanes II y en Renovación 1. Este último centro se encuentra en Escuintla y quedó destruido en un 60 por ciento por un incendio que generaron los reos.
El referido tema fue abordado por el funcionario durante una citación con diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), a donde fue convocado para brindar detalles de las acciones de seguridad implementadas en medio de la situación que vive Guatemala tras ataques simultáneos que cobraron la vida de 10 policías.
El jefe policial dijo que se tenía conocimiento de que podría haber algún tipo de represalias al momento de intervenir en las prisiones, por lo que se enviaron avisos a las comisarías para que los agentes de la PNC tuvieran precaución y usaran chalecos antibalas.
"Nosotros, como PNC, no podíamos permitir ni es nuestra competencia negociar con ellos. En este caso, desde el momento que se intervino ya sabíamos que iba a haber alguna respuesta, generalmente se ha dado hacia el Sistema Penitenciario, en este caso fue a la policía, porque fueron quienes intervinieron", dijo.
Además, indicó que siempre han estado oponiéndose al regreso de los líderes criminales a ciertos sectores que describió como "de confort y de coordinación criminal".
"Por ende, desde ese momento se empezaron a generar las alertas del 110 a las diferentes comisarías. Se emitió más de 60 alertas donde se indicaba al personal que guardara sus medidas de seguridad, todos con chaleco antibalas, tomando en consideración que se iba a tener una operación en las cárceles y, por ende, iba a haber algún tipo de represalias contra la población civil y las fuerzas seguridad, incluyendo al Sistema Penitenciario", explicó Custodio Boteo.
Guatemala podría enfrentar situación "compleja"
El director de la PNC señaló que se mantiene una serie de medidas para resguardar a la población y fortalecer la protección del personal policial; sin embargo, hizo mención de temas que podrían surgir en el país.
"Por el momento, les puedo decir que pueden venir situaciones muy complejas, hasta un tema de violencia política, el cual puedo decir que es sumamente complicado, porque puede venir realmente a violentar la actividad del país. Son actividades terroristas que vienen a causar una desestabilización y, realmente, en la mayoría de los casos dar a conocer las alertas que uno tiene a población guatemalteca, es mejor neutralizar antes de que se llegue a cometer un hecho. Por eso es importante la prevención e inteligencia", mencionó.
Asimismo, reveló que tras las jornadas violentas del fin de semana la PNC implementó operativos de cierre de rutas y, junto con el Ministerio Público, desarrolló 20 allanamientos, acciones que permitieron cumplir con 17 capturas y decomisar cuatro fusiles, cinco pistolas, dos revolver y varios celulares que serán analizados para extraer posibles pruebas.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7