Camión pierde el control y provoca violento choque en RN-14

Un video difundido por la Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez, revela el momento exacto en que un camión se descontrola al no lograr subir una pronunciada cuesta y termina protagonizando un violento accidente que dejó un paredón completamente destruido y un poste del tendido eléctrico derribado.
El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 20 de enero sobre la Ruta Nacional-14, a la altura de una de las principales entradas al municipio. En las grabaciones captadas por cámaras de seguridad se observa cómo el camión avanzaba con normalidad; sin embargo, al casi llegar a la cima de la pendiente, comenzó a retroceder de manera abrupta y sin control.
La fuerza del descenso en reversa fue tal que el vehículo pesado impactó violentamente contra un paredón, el cual colapsó por completo, y posteriormente derribó un poste del tendido eléctrico, provocando severos daños a la infraestructura del sector. Las imágenes resultan impactantes por la velocidad y potencia con la que el camión se estrella, evidenciando el alto riesgo al que estuvieron expuestos otros usuarios de la vía.
Afortunadamente, al momento del accidente no circulaban vehículos ni peatones detrás del camión, lo que evitó una tragedia mayor.
Autoridades de Pastores se pronuncian
Las autoridades municipales indicaron que, de haber habido tránsito en ese instante, el desenlace pudo haber sido fatal. De forma preliminar, se presume que el camión habría sufrido una falla mecánica, posiblemente en el sistema de frenos, lo que impidió al piloto detener el vehículo mientras descendía de forma descontrolada.
Gracias a Dios, no se reportaron pérdidas humanas. Hacemos un llamado a todos los conductores a revisar sus vehículos antes de salir a la carretera, con el fin de prevenir accidentes y regresar con bien a casa", expresó la Municipalidad de Pastores en un comunicado.
Las autoridades locales confirmaron que tanto el piloto como la empresa para la cual labora asumirán la responsabilidad por los daños materiales ocasionados, incluyendo la reparación del paredón y del poste del tendido eléctrico.