Asaltan a pasajeros de Transurbano

El piloto de la unidad acudió a la estación de Bomberos Municipales en busca de auxilio.

Bomberos Municipales evaluaron a los pasajeros de la unidad., Foto Bomberos Municipales
Bomberos Municipales evaluaron a los pasajeros de la unidad. / FOTO: Foto Bomberos Municipales

Los pasajeros de una unidad del transporte público que se dirigía de la zona 1 a la zona 21, fueron víctimas de un asalto la tarde de este viernes 23 de enero. 

Los delincuentes asaltaron a unas 35 personas que viajaban en la unidad del Transurbano, mientras este se desplazaba cerca de El Trébol. 

El piloto del bus logró llegar hasta la estación de los Bomberos Municipales en el bulevar Liberación y 12 avenida de la zona 12 capitalina, en busca de auxilio.

Paramédicos de los Bomberos Municipales le brindaron asistencia por crisis nerviosa a los pasajeros. De acuerdo con bomberos no hubo personas con heridas físicas. 

Las personas que viajaban en la unidad detallaron que varios sujetos abordaron el automotor y les despojaron de sus pertenencias.

Los delincuentes huyeron con rumbo desconocidos, mientras que en el lugar los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo del procedimiento.

Capturados por robo

En aldea Baleu, San Cristóbal, Alta Verapaz, fue capturado un hombre, de 34 años, solicitado por un Juzgado de Quetzaltenango, desde el 8 de septiembre del año 2022, sindicado de los delitos de asociación ilícita, conspiración, hurto agravado, robo agravado, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o territorio nacional, y Encubrimiento propio.

Mientras que en el caserío El Trapiche San Pablo, San Marcos, se reporta la captura de Henry "N", de 28 años, quien se conducía en la motocicleta sin placa de circulación, según el numero de chasis tiene reporte de haber sido hurtada el 26 de septiembre del año 2024.

En la zona 4 de Santa Cruz del Quiché, Quiché, es detenido José "N", de 45 años, sindicado por el delito de hurto agravado.

Director de la PNC: “Nos incriminan porque no nos prestamos a ningún acto de corrupción”

La PNC rechazó los señalamientos de alias “El Soberbio” al vincular a autoridades policiales en la fuga masiva de Fraijanes II y consideró que hay una “narrativa conspirativa” para generar desinformación.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

