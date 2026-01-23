Asaltan a pasajeros de Transurbano

Los pasajeros de una unidad del transporte público que se dirigía de la zona 1 a la zona 21, fueron víctimas de un asalto la tarde de este viernes 23 de enero.
Los delincuentes asaltaron a unas 35 personas que viajaban en la unidad del Transurbano, mientras este se desplazaba cerca de El Trébol.
El piloto del bus logró llegar hasta la estación de los Bomberos Municipales en el bulevar Liberación y 12 avenida de la zona 12 capitalina, en busca de auxilio.
Paramédicos de los Bomberos Municipales le brindaron asistencia por crisis nerviosa a los pasajeros. De acuerdo con bomberos no hubo personas con heridas físicas.
Las personas que viajaban en la unidad detallaron que varios sujetos abordaron el automotor y les despojaron de sus pertenencias.
Los delincuentes huyeron con rumbo desconocidos, mientras que en el lugar los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo del procedimiento.
Capturados por robo
En aldea Baleu, San Cristóbal, Alta Verapaz, fue capturado un hombre, de 34 años, solicitado por un Juzgado de Quetzaltenango, desde el 8 de septiembre del año 2022, sindicado de los delitos de asociación ilícita, conspiración, hurto agravado, robo agravado, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o territorio nacional, y Encubrimiento propio.
Mientras que en el caserío El Trapiche San Pablo, San Marcos, se reporta la captura de Henry "N", de 28 años, quien se conducía en la motocicleta sin placa de circulación, según el numero de chasis tiene reporte de haber sido hurtada el 26 de septiembre del año 2024.
En la zona 4 de Santa Cruz del Quiché, Quiché, es detenido José "N", de 45 años, sindicado por el delito de hurto agravado.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*