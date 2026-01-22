 Video viral muestra golpiza a motoladrón tras asalto a mujer
Viral

Video viral muestra brutal golpiza a motoladrón tras asalto a mujer

Motoladrón intenta escapar tras robo y es alcanzado por transeúntes.

Compartir:
Ladrón recibe una patada voladora., Captura de pantalla video de X.
Ladrón recibe una patada voladora. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado conmoción y debate al mostrar el momento en que un motoladrón es brutalmente golpeado por un grupo de personas, luego de asaltar a una mujer en una tienda ubicada en Río de Janeiro, Brasil.

Los hechos ocurrieron el martes 20 de enero, cuando un sujeto ingresó a una tienda para cometer un asalto. Al intentar huir del lugar, fue perseguido por la víctima, quien lo golpeó con una bolsa mientras gritaba pidiendo ayuda para recuperar sus pertenencias.

Los llamados de auxilio alertaron a transeúntes que se encontraban en el sector, quienes rápidamente se acercaron al lugar. En el video se observa cómo varias personas rodean al delincuente, quien intentaba escapar a bordo de una motocicleta, y comienzan a golpearlo de forma violenta, impidiéndole la huida.

Hasta el momento,  se desconoce si las autoridades de Brasil lograron detener al sujeto para iniciar un proceso legal en su contra, tras el asalto y la agresión sufrida por parte de los ciudadanos.

 "Justicia por mano propia" 

La escena ha provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado apoyo a la acción del grupo, celebrando lo ocurrido como un acto de "justicia por mano propia" ante la inseguridad que se vive en las calles de la ciudad brasileña.

Cabe destacar que en Brasil la ley reconoce el derecho a la legítima defensa únicamente ante un ataque real o inminente, siempre que el uso de la fuerza sea proporcional a la amenaza. Especialistas señalan que golpear a un + delincuente no es legal cuando la amenaza ha cesado o si este ya no representa un riesgo inmediato.

La legislación brasileña establece que no existe la figura de la legítima defensa preventiva ni el uso de la fuerza una vez que el agresor está neutralizado, por lo que será la autoridad competente la encargada de determinar las responsabilidades y posibles sanciones, tanto para el presunto asaltante como para quienes participaron en la agresión.

VIDEO: camión pierde el control y en retroceso provoca violento choque en Ruta Nacional 14

Las imágenes resultan impactantes por la velocidad y potencia con la que el camión se estrella, evidenciando el alto riesgo al que estuvieron expuestos otros usuarios de la vía.

En Portada

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianochet
Nacionales

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianoche

10:33 AM, Ene 22
Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida t
Deportes

Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida

10:00 AM, Ene 22
El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasteriot
Nacionales

El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasterio

08:29 AM, Ene 22
Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Películat
Farándula

Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Película

10:12 AM, Ene 22

Temas

GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos