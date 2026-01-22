Video viral muestra golpiza a motoladrón tras asalto a mujer

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado conmoción y debate al mostrar el momento en que un motoladrón es brutalmente golpeado por un grupo de personas, luego de asaltar a una mujer en una tienda ubicada en Río de Janeiro, Brasil.
Los hechos ocurrieron el martes 20 de enero, cuando un sujeto ingresó a una tienda para cometer un asalto. Al intentar huir del lugar, fue perseguido por la víctima, quien lo golpeó con una bolsa mientras gritaba pidiendo ayuda para recuperar sus pertenencias.
Los llamados de auxilio alertaron a transeúntes que se encontraban en el sector, quienes rápidamente se acercaron al lugar. En el video se observa cómo varias personas rodean al delincuente, quien intentaba escapar a bordo de una motocicleta, y comienzan a golpearlo de forma violenta, impidiéndole la huida.
Hasta el momento, se desconoce si las autoridades de Brasil lograron detener al sujeto para iniciar un proceso legal en su contra, tras el asalto y la agresión sufrida por parte de los ciudadanos.
"Justicia por mano propia"
La escena ha provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado apoyo a la acción del grupo, celebrando lo ocurrido como un acto de "justicia por mano propia" ante la inseguridad que se vive en las calles de la ciudad brasileña.
Cabe destacar que en Brasil la ley reconoce el derecho a la legítima defensa únicamente ante un ataque real o inminente, siempre que el uso de la fuerza sea proporcional a la amenaza. Especialistas señalan que golpear a un + delincuente no es legal cuando la amenaza ha cesado o si este ya no representa un riesgo inmediato.
La legislación brasileña establece que no existe la figura de la legítima defensa preventiva ni el uso de la fuerza una vez que el agresor está neutralizado, por lo que será la autoridad competente la encargada de determinar las responsabilidades y posibles sanciones, tanto para el presunto asaltante como para quienes participaron en la agresión.