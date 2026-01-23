Directorio confirma continuidad de Werner Ovalle al frente de la SAT

Tomando como base los resultados obtenidos en 2025, el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) confirmó este viernes la continuidad de Werner Ovalle Ramírez en el cargo de superintendente.
El funcionario se sumó como titular de la SAT desde abril del año pasado, cuando fue seleccionado por el referido Directorio para ocupar el cargo en el período 2025-2030.
Por medio de un comunicado, las autoridades que integran la referida instancia señalaron que se evaluó la gestión institucional de Ovalle, como parte de sus atribuciones y mandato legal.
En ese sentido, de forma unánime se declaró cumplido el Convenio para el Cumplimiento de las Metas de Recaudación Tributaria para el Ejercicio Fiscal 2025, el cual fue suscrito entre el Ministerio de Finanzas y la SAT.
"Los miembros del Directorio reconocieron el liderazgo del Superintendente, los avances en su gestión y extendieron una felicitación a los más de 7 mil 300 trabajadores de la Administración Tributaria, instándolos a continuar siendo referentes en el servicio público", detalla el comunicado difundido.
Según información compartida en su momento por el Gobierno de Guatemala, Ovalle cuenta con experiencia en administración aduanera, comercio exterior y seguridad. Ejerció como Intendente de Aduanas de la SAT entre 2015 y 2024.
El profesional posee un título de Abogado y Notario y maestrías en Seguridad Pública, Política e Integración Centroamericana y Desarrollo. Además, tiene un posgrado en Alta Gerencia.