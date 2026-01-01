 Cómo crear tu usuario en la Agencia Virtual de la SAT
Nacionales

Guía para crear tu usuario en la Agencia Virtual de la SAT

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) impulsa el uso de esta herramienta clave para facilitar trámites y consultas en línea, permitiendo a los contribuyentes gestionar servicios de forma ágil y segura.

Directorio-SAT-Emisoras-Unidas-Guatemala.jpg
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha fortalecido con el paso de los años el acceso a sus servicios, generando una serie de procesos en línea que permiten agilizar los trámites y solicitudes de los contribuyentes ante la institución. Para poder hacer uso de estas opciones es necesario solicitar la creación del usuario de la Agencia Virtual.

La plataforma que permite hacer gestiones de diversa índole se encuentra en el portal oficial del ente recaudador, este es el enlace: https://farm3.sat.gob.gt/menu/login.jsf.

"¿Ya tienes tu Agencia Virtual? ¡Recuerda que en ella puedes realizar diversas gestiones, de forma fácil y rápida!", aseguró la institución al hacer el llamado a los usuarios para sumarse a la vía digital.

SAT anuncia modernización del registro fiscal de vehículos

Desde la Agencia Virtual en cinco pasos se realizará la gestión de inscripción de vehículos nuevos.

Solicitud de usuario

La institución compartió que la solicitud del usuario de Agencia Virtual puede realizarse de manera presencial o virtual. También compartió los pasos para generar el acceso en las distintas modalidades:

Presencial:

Se puede obtener al actualizar datos en cualquier punto de atención. Para ello, es necesario presentar:

  • Documento Personal de Identificación (DPI) original.
  • Recibo de servicios reciente.

Virtual:

Realizar el proceso en línea:

  1. En el portal de SAT, hacer clic en el ícono de Agencia Virtual.
  2. Presionar la opción ¿No tienes Agencia Virtual?
  3. Ingresar la información y adjuntar los siguientes requisitos:
  • DPI escaneado de ambos lados. La imagen debe estar guardada en un archivo en formato .pdf, .jpg, jpeg, o jpe, y tener asignado como nombre el número del DPI.

La SAT aclaró que, si está en trámite el DPI, se puede adjuntar la constancia emitida por el Registro Nacional de las Personas (Renap) de ambos lados.

  • Grabar un video mostrando el rostro del contribuyente que solicita el acceso y su DPI, o bien el pasaporte si corresponde a una persona extranjera. Es necesario indicar los nombres y apellidos completos, la palabra SAT o Superintendencia de Administración Tributaria y la fecha de creación del video.

Las imágenes deben estar en formato mp4, con un tamaño no mayor 10 MB (Mega Bytes). El rostro debe estar descubierto, no se acepta el uso de gorras, lentes oscuros (de sol), mascarilla o cualquier accesorio que lo cubra.

La activación del usuario es notificada al correo electrónico para poder proceder al ingreso con la contraseña que se registró en la solicitud.

