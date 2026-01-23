Roban insignias de vehículos estacionados en la capital

Un video captado por cámaras de seguridad evidencia cómo, en cuestión de segundos, delincuentes roban insignias y accesorios de vehículos estacionados en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, una práctica que mantiene en alerta a vecinos y automovilistas.
El caso más reciente ocurrió en la 16 avenida y 10 calle, cerca del sector conocido como El Canario, en la zona 6 capitalina. Las imágenes, grabadas por una cámara de vigilancia instalada en el área, muestran a un sujeto que se detiene a un costado de la vía, observa con atención el entorno y luego fija su mirada en una camioneta estacionada.
Con aparente cautela, el individuo se acerca al vehículo y simula estar esperando a una persona o una unidad de transporte público. En cuestión de segundos, y utilizando un objeto que llevaba en la mano, logra desprender la insignia del automóvil. Toda la acción duró aproximadamente cinco segundos, pese a realizarse a plena luz del día y en una zona con constante tránsito vehicular y peatonal.
Tras cometer el robo, el sujeto se retira del lugar con rumbo desconocido sin que nadie se percatara del hecho en ese momento. El video fue difundido en redes sociales, generando preocupación entre los vecinos del sector.
Robo de accesorios de vehículos en zona 6
Este no es un hecho aislado. Hace algunos meses, otra cámara de seguridad captó a dos mujeres y un hombre robando accesorios de vehículos estacionados en un sector de la misma zona. En la grabación se observa a las mujeres desprendiendo insignias de un automóvil, mientras el hombre se dirige a un vehículo rojo estacionado en Proyectos 44, donde tras forcejear varios segundos logra retirar la batería.
Luego de cometer ambos robos, los tres implicados huyeron juntos del lugar, evidenciando un modus operandi que continúa afectando a conductores en distintos puntos de la ciudad.
Residentes de la zona 6 manifestaron su inquietud por los robos recurrentes de accesorios de vehículos, y solicitaron a las autoridades un aumento en la presencia policial y patrullajes constantes, con el objetivo de prevenir este tipo de delitos y dar con los responsables.