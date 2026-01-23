 Roban insignias de vehículos estacionados en la capital
Nacionales

Cámaras captan cómo roban insignias de vehículos estacionados en cuestión de segundos en la capital

A plena luz del día y en cuestión de segundos, así roban insignias de vehículos en la capital.

Compartir:
Robo de insignias a vehículos estacionados., Captura de pantalla video de Facebook.
Robo de insignias a vehículos estacionados. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video captado por cámaras de seguridad evidencia cómo, en cuestión de segundos, delincuentes roban insignias y accesorios de vehículos estacionados en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, una práctica que mantiene en alerta a vecinos y automovilistas.

El caso más reciente ocurrió en la 16 avenida y 10 calle, cerca del sector conocido como El Canario, en la zona 6 capitalina. Las imágenes, grabadas por una cámara de vigilancia instalada en el área, muestran a un sujeto que se detiene a un costado de la vía, observa con atención el entorno y luego fija su mirada en una camioneta estacionada.

Con aparente cautela, el individuo se acerca al vehículo y simula estar esperando a una persona o una unidad de transporte público. En cuestión de segundos, y utilizando un objeto que llevaba en la mano, logra desprender la insignia del automóvil. Toda la acción duró aproximadamente cinco segundos, pese a realizarse a plena luz del día y en una zona con constante tránsito vehicular y peatonal.

Tras cometer el robo, el sujeto se retira del lugar con rumbo desconocido sin que nadie se percatara del hecho en ese momento. El video fue difundido en redes sociales, generando preocupación entre los vecinos del sector.

Robo de accesorios de vehículos en zona 6

Este no es un hecho aislado. Hace algunos meses, otra cámara de seguridad captó a dos mujeres y un hombre robando accesorios de vehículos estacionados en un sector de la misma zona. En la grabación se observa a las mujeres desprendiendo insignias de un automóvil, mientras el hombre se dirige a un vehículo rojo estacionado en Proyectos 44, donde tras forcejear varios segundos logra retirar la batería.

Luego de cometer ambos robos, los tres implicados huyeron juntos del lugar, evidenciando un modus operandi que continúa afectando a conductores en distintos puntos de la ciudad.

Impactante video muestra cómo motorista pierde la vida en accidente en zona 10

En otro video que también circula en redes sociales, se observa la imprudencia de un motorista que puso en grave riesgo su vida y la de otros automovilistas en la zona 8 de Mixco.

Residentes de la zona 6 manifestaron su inquietud por los robos recurrentes de accesorios de vehículos, y solicitaron a las autoridades un aumento en la presencia policial y patrullajes constantes, con el objetivo de prevenir este tipo de delitos y dar con los responsables.

En Portada

Directorio confirma continuidad de Werner Ovalle al frente de la SATt
Nacionales

Directorio confirma continuidad de Werner Ovalle al frente de la SAT

07:17 AM, Ene 23
Candidato a presidencia de Barcelona promete llamar a Messit
Deportes

Candidato a presidencia de Barcelona promete llamar a Messi

08:05 AM, Ene 23
Impactante video muestra cómo motorista pierde la vida en accidente en zona 10t
Nacionales

Impactante video muestra cómo motorista pierde la vida en accidente en zona 10

07:22 AM, Ene 23
Fátima Bosch rompe protocolo se quita los zapatos y corre con niños guatemaltecost
Farándula

Fátima Bosch rompe protocolo se quita los zapatos y corre con niños guatemaltecos

08:24 AM, Ene 23

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolReal MadridPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos