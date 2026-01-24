 Insivumeh prevé ambiente cálido en el país durante el día
Nacionales

Insivumeh pronostica ambiente cálido en el país durante el día

Según el Insivumeh, se espera un incremento en la temperatura diurna a nivel nacional durante este sábado.

Solsticio de Invierno
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

El departamento de pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó un ambiente cálido en el país para este sábado (24/01/2026). En su pronostico diario, la entidad señaló que durante la tarde y noche se experimentará un incremento de la temperatura diurna.

Durante la mañana reportó nubosidad dispersa hacia el Norte y Caribe, mientras que en el resto del país hubo pocas nubes o cielo despejado con alta radiación solar. Durante el amanecer, la entidad reportó bruma en el sector de la Costa Sur.

Durante la tarde, el Insivumeh señaló que habrá nubosidad dispersa desde el Norte hasta el centro del país. "Hacia la Costa Sur no se descartan nublados locales y lloviznas aisladas de corta duración".

Asimismo, durante el horario nocturno, el ente científico informó que se esperan cielos con pocas nubes.

Bajas temperaturas en el Occidente del País

El ente científico pidió precaución ante el descenso de temperaturas durante la noche y madrugada. "No se descartan heladas meteorológicas en Occidente", advirtió el Insivumeh.

En cuanto a las bajas temperaturas, el ente científico compartió una tabla de los lugares más fríos durante este sábado, entre ellos se destacó el área de Los Altos y Labor Ovalle, Quetzaltenango, con 1.4 grados; Todos Santos, Huehuetenango, con 2 grados; El Tablón, Sololá, con 3.2; Efa San Marcos, con 5 grados y El Capitán, Sololá, con 6 grados.

En cuanto a lluvias, el Insivumeh pronosticó que no habrá lluvias en la mayor parte del territorio nacional, salvo en lugares donde ocurrirán algunas de carácter muy local, especialmente en la cadena volcánica, Sur Occidente y algunas zonas del Caribe.

