Esposa del alcalde de Los Amates rompe el silencio

Karla María Salguero de Jordán, esposa del alcalde de Los Amates, Izabal, Miguel Agusto Jordán Canales, se pronunció a través de sus redes sociales tras el atentado que sufrieron la noche del domingo 25 de enero de 2026.
En su mensaje, Salguero de Jordán inició expresando su gratitud: "Gracias a todos por sus llamadas, mensajes y oraciones". La esposa del alcalde reconoció el riesgo que implica ser una figura pública y enfatizó:
No sabemos si estábamos o no en el lugar o en el momento equivocado, pero sí tengo algo muy claro: los disparos, ya sea al aire o de forma directa, no son un juego".
Agregó que "Ser una figura expuesta significa recibir mucho amor, pero también asumir riesgos, cuándo se trabaja por los demás". Asimismo, destacó su confianza en la protección divina:
Hasta hoy, Dios ha sido quien ha estado a nuestro lado, y no tengo la menor duda de que todo tiene un propósito". Salguero de Jordán concluyó su mensaje con un llamado a la paz: "Deseo de corazón que lo sucedido permita que tengamos un Municipio en paz, respeto y conciencia".
El atentado contra alcalde y su esposa en Los Amates
El atentado ocurrió en el sector El Rico, cuando hombres armados dispararon contra la camioneta en la que se movilizaban el alcalde y su esposa. Ambos resultaron ilesos, aunque las balas impactaron los vidrios del vehículo.
Según relató el jefe edil a la Policía Nacional Civil (PNC), los agresores efectuaron los disparos desde otro automotor en movimiento, interrumpieron el paso de su camioneta y luego continuaron el ataque mientras circulaban por la ruta al Atlántico, cerca de una gasolinera.
Tras el incidente, la PNC inició una persecución que concluyó con la captura de tres hombres, identificados como Harllan José Pineda Estrada, de 35 años; Hugo Alexander Zacarías, de 32; y Yanier Eduardo Chacón Hernández, de 24, todos originarios de la aldea El Rico.
Se incautó un vehículo tipo agrícola presuntamente utilizado para ejecutar el atentado. Los sospechosos fueron trasladados a la subestación policial y puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.