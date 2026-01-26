Capturan a implicados en ataque al alcalde de Los Amates

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer este lunes, 26 de enero, que fueron capturados tres hombres sindicados de ser los presuntos responsables de cometer un ataque armado contra el alcalde de Los Amates, Izabal, Miguel Augusto Jordán Canales, durante el pasado fin de semana. El funcionario resultó ileso en este incidente.
De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), después del hecho de violencia se implementó un operativo que permitió localizar a los sospechosos a un costado del campo de la aldea El Rico, en ese municipio.
Alcalde denunció agresión
La institución dio a conocer que los agentes se encontraban realizando recorridos de seguridad ciudadana cuando, a través de la vía telefónica, fueron alertados por el oficinista de turno sobre un hecho de violencia que se había registrado.
El trabajador de la entidad de seguridad les manifestó a los uniformados que en la subestación policial se encontraba el alcalde municipal de Los Amates interponiendo una denuncia en contra de varios individuos que viajaban a bordo de dos vehículos tipo camioneta que momentos antes lo habían atacado.
El jefe edil le informó a la PNC que el incidente ocurrió cerca de una gasolinera sobre la ruta al Atlántico, donde los individuos efectuaron varios disparos con arma de fuego en su contra cuando circulaba a bordo de su vehículo tipo camioneta, pero logró ponerse a salvo.
Les relató que uno de los vehículos le interrumpió el paso y luego los individuos le volvieron a efectuar disparos, pero logró nuevamente evadir el ataque y condujo con dirección a la subestación policial en busca de apoyo.
De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, los individuos después de cometer el hecho se dieron a la fuga con dirección hacia la aldea El Rico, de Los Amates, Izabal.
Tras la denuncia, la PNC llevó acabo el rastreo y búsqueda de ambos vehículos, logrando la localización de dos camionetas con las características denunciadas que estaban estacionadas con las puertas abiertas a un costado del campo de fútbol de la referida aldea. Frente a las camionetas se encontraban tres individuos, quienes fueron aprehendidos.
Identifican a sospechosos
Los detenidos han sido identificados como:
- Harlan José Pineda Estrada, de 35 años de edad, piloto de un vehículo tipo camioneta que se habría utilizado en el ataque.
- Hugo Alexander Zacarías, de 32 años, piloto de un segundo vehículo vinculado al hecho.
- Yanier Eduardo Chacón Hernández, de 27 años.
Según la información compartida por la PNC, todos los sospechosos son originarios y residentes de la aldea El Rico, de Los Amates, Izabal, mismo sector donde fueron capturados.
Los tres individuos fueron traslados a la subestación policial de Los Amates, donde el Ministerio Público fue requerido para el procedimiento respectivo.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7