Accidente en ruta Interamericana: Choque de bus y tráiler

Un accidente de tránsito que se registró en horas de la tarde de este martes, 27 de enero, dejó como resultado varias personas lesionadas. El hecho ocurrió en el kilómetro 34 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Santa María Cauqué, departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con la información compartida por los cuerpos de socorro, en el hecho se vieron involucrados un vehículo de transporte pesado y de un autobús extraurbano. Por causas no establecidas, los conductores perdieron el control del volante y esto generó que colisionaran.
En el marco del choque, la unidad de transporte de pasajeros que cubre la ruta entre la Ciudad de Guatemala y Patzún, Chimaltenango, quedó empotrada en la base de una pasarela.
Al lugar fueron trasladadas varias unidades de los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales para atender a las personas que resultaron afectadas.
Víctor Gómez, vocero de la primera institución mencionada, detalló que los técnicos en urgencias médicas de la 31, 56 y 132 compañías aplicaron la clasificación de pacientes y trasladaron a varios de ellos a la emergencia del hospital de Antigua Guatemala debido a las lesiones que presentaba.
Por su parte, Cecilio Chacaj, de los Bomberos Municipales Departamentales, indicó que esa institución trasladó a cuatro personas heridas hacia la emergencia de distintos centros asistenciales. Además, en el lugar fueron atendidas varias personas con heridas menores y crisis nerviosa.
Accidente en Villa Canales
Al menos 15 personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la madrugada de este martes en la bajada de El Porvenir, municipio de Villa Canales, Guatemala. El hecho ocurrió en cercanías de un puente, en el tramo rumbo a la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas donde se les indicaba que había varios afectados después de un percance relacionado con el transporte colectivo que se había dado en el sector.
Los técnicos en urgencias médicas que acudieron al lugar determinaron que, por causas no establecidas, el conductor de un autobús extraurbano perdió el control del volante y esto generó que colisionara contra la pared de una vivienda.