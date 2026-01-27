 Conductor herido tras ataque armado en Mixco
Nacionales

Conductor herido tras ataque armado en Mixco

La víctima relató que un motorista le disparó.

El conductor herido tras el ataque en Mixco fue ingresado al hospital Roosevelt., Bomberos Municipales
El conductor herido tras el ataque en Mixco fue ingresado al hospital Roosevelt. / FOTO: Bomberos Municipales

Los cuerpos de socorro reportaron que, en horas de la madrugada de este martes 27 de enero, se registró un ataque armado en el bulevar Bosques de San Nicolás y 6ª avenida de la zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala. El saldo fue de una persona herida.

Los Bomberos Municipales indicaron que varias personas hicieron el llamado a los socorristas indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego en el sector y que aparentemente había personas afectadas.

Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre en el interior de su vehículo con varias heridas de bala, principalmente en el hombro y brazo.

El paciente, identificado como Cristian Rolando López López, de 33 años de edad, fue estabilizado y posteriormente trasladado hacia la emergencia del hospital Roosevelt.

El afectado les relató a los socorristas que iba conduciendo su vehículo cuando de repente un motorista, por causas desconocidas, le disparó en repetidas ocasiones.

La Policía Nacional Civil y personal de la fiscalía se presentó al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes e iniciar el proceso de investigación.

