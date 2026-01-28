Bebé fallecido es encontrado en ruta al puerto San José

El cuerpo sin vida de un bebé fue localizado este miércoles, 28 de enero, en un basurero clandestino ubicado en el kilómetro 70 de la ruta antigua al Puerto de San José, en el departamento de Escuintla.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, esta mañana fueron alertados con respecto a la presencia de un recién nacido en este sector, por lo que se movilizó al lugar una unidad de emergencia de la estación de Masagua.
Los técnicos en urgencias médicas realizaron la verificación respectiva y confirmaron que el menor permanecía en medio de la acumulación de residuos. Al evaluarlo, determinaron que ya no contaba con signos vitales.
"El cuerpo del recién nacido se encuentra envuelto en una toalla, en el interior de un bote de leche que fue dejado abandonado dentro de una bolsa de nailon", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Tras determinarse la lamentable situación de este bebé, los socorristas procedieron a notificar a las autoridades correspondientes para que pudieran realizar las diligencias respectivas.
Abandonan a bebé en calles de Suchitepéquez
El pasado 26 de diciembre, los vecinos llamaron a la Policía Nacional Civil (PNC) luego de escuchar el llanto de una bebé en la vía pública del barrio La Unión, zona 2 de Mazatenango, Suchitepéquez. Los residentes narraron que al salir de sus casas notaron el sonido de los lamentos de la pequeña, desde el área de la línea férrea.
Agentes de la comisaría 33 realizaron las coordinaciones de rescate y calcularon que la menor tiene al menos diez meses de edad. El personal de la PNC llevó a la pequeña hacia el área de pediatría del hospital más cercano para verificar su estado de salud.
La PNC informó que, posteriormente, se hizo entrega de la bebé a delegados de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para su respectiva guarda y custodia.