Elección TSE: Magistrados buscan su reelección

La Comisión de Postulación que tiene a su cargo la integración de la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), concluyó este miércoles 28 de enero, la recepción de expedientes de aspirantes a magistrados titulares y suplentes, entre los que destacó actuales magistrados que buscan su reelección
En la jornada del miércoles, último día de recepción, fue el más concurrido por los aspirantes que llegaron con los documentos necesarios para postularse.
El primer día se recibió un único expediente; el día 2, se recibieron tres expedientes; el día 3, se recibieron 24 expedientes y finalmente es miércoles se recibieron 153 expedientes, para un total de 181 aspirantes, indicó la comisionada suplente, Adelupe Rojas.
Entre los aspirantes que se presentaron este último día de recepción de expedientes, se encuentra el magistrado presidente del TSE, Gabriel Aguilera y la magistrada del TSE, Irma Palencia.
También destacó la presencia de José Urrutia, Enrique Estrada, el exdiputado Fernando Beltranena y Julio César Recinos, jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público.
El 29 de enero, se continuará con la sesión para conocer la lista de profesionales que se postularon y se pondrá a verificar la veracidad de la información presentada. Posteriormente se realizará el análisis y evaluación de los expedientes para determinar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley y los exigidos en la convocatoria o bien su exclusión la cual debe ser razonada.
La Comisión prevé entregar la nómina final de 20 candidatos entre el 17 y 19 de marzo, previo a la finalización del actual período de magistrados el 20 de marzo.
