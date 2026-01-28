 Elección TSE: Magistrados buscan su reelección
Nacionales

En el último día de recepción de expedientes se recibieron a más de 150 aspirantes.

Hoy acudieron 153 aspirantes a magistrados., Foto Omar Solís
Hoy acudieron 153 aspirantes a magistrados. / FOTO: Foto Omar Solís

La Comisión de Postulación que tiene a su cargo la integración de la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), concluyó este miércoles 28 de enero, la recepción de expedientes de aspirantes a magistrados titulares y suplentes, entre los que destacó actuales magistrados que buscan su reelección

En la jornada del miércoles, último día de recepción, fue el más concurrido por los aspirantes que llegaron con los documentos necesarios para postularse.

El primer día se recibió un único expediente; el día 2, se recibieron tres expedientes; el día 3, se recibieron 24 expedientes y finalmente es miércoles se recibieron 153 expedientes, para un total de 181 aspirantes, indicó la comisionada suplente, Adelupe Rojas. 


Entre los aspirantes que se presentaron este último día de recepción de expedientes, se encuentra el magistrado presidente del TSE, Gabriel Aguilera y la magistrada del TSE, Irma Palencia.

También destacó la presencia de José Urrutia, Enrique Estrada, el exdiputado Fernando Beltranena y Julio César Recinos, jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público.

El 29 de enero, se continuará con la sesión para conocer la lista de profesionales que se postularon y se pondrá a verificar la veracidad de la información presentada. Posteriormente se realizará el análisis y evaluación de los expedientes para determinar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley y los exigidos en la convocatoria o bien su exclusión la cual debe ser razonada.  

La Comisión prevé entregar la nómina final de 20 candidatos entre el 17 y 19 de marzo, previo a la finalización del actual período de magistrados el 20 de marzo.

Diputado apela resolución sobre participación de rector en postuladora del TSE

El parlamentario José Chic cuestionó que el Foro de Rectores haya presentado dos memoriales con apenas un minuto de diferencia ante el mismo juzgado.

Con información de Dayana Rashon, y Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*

Elección TSE: Magistrados buscan su reelección
