 Foro económico en Panamá: Arévalo participa en el evento
Nacionales

Comienza en Panamá el foro económico donde participa Arévalo

La segunda edición del foro reúne a presidentes de ocho países de Latinoamérica.

Compartir:
Fotografía cedida por Presidencia de Panamá que muestra al presidente de Guatemala, Bernando Arévalo, y sus homólogos de diferentes países de la región durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026., EFE
Fotografía cedida por Presidencia de Panamá que muestra al presidente de Guatemala, Bernando Arévalo, y sus homólogos de diferentes países de la región durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. / FOTO: EFE

La segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano, arrancó este miércoles con la presencia de ocho dignatarios de América Latina y el Caribe y el objetivo de buscar nuevos caminos para la inserción de la región en el escenario global.

La cita, organizada por el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, se desarrolla en el moderno centro de convenciones de Amador, situado en la ribera del Pacífico del Canal interoceánico.

Participan los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; Bolivia, Rodrigo Paz; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa; Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast, quienes comenzaron a llegar el martes el país centroamericano.

Arévalo llegó poco antes de las 19:00 hora local (00:00 GMT del miércoles) al aeropuerto de Panamá Pacífico, donde fue recibido por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, en una ceremonia oficial.

En la foto inaugural de la actividad, difundida hoy, aparecen todos los presidentes invitados con la excepción de Petro, uno de los últimos mandatarios en arribar a Panamá.

Bernardo Arévalo llega a Panamá para participar en el Davos latinoamericano

El presidente de Guatemala participará en el acto inaugural del foro, organizado por el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF y el Gobierno panameño.

Más sobre el foro

El discurso de fondo está a cargo de Lula, el invitado de honor del foro, que reúne a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales, entre ellos los ex jefes de Estado colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos; costarricense Laura Chinchilla; chileno Eduardo Frei, y el ex primer ministro de Italia Enrico Letta.

Además participan representantes de organismos de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea, la OCDE, la OPEP y la Cepal, así como los Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion.

En el foro se debatirán los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y se reflexionará sobre los desafíos más urgentes de la región para construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad, ha dicho CAF.

En Portada

Congreso aprueba ampliación presupuestaria vigente para 2026t
Nacionales

Congreso aprueba ampliación presupuestaria vigente para 2026

07:47 AM, Ene 28
Jorge Batres, jugador de Aurora, operado tras sufrir un accidentet
Deportes

Jorge Batres, jugador de Aurora, operado tras sufrir un accidente

07:37 AM, Ene 28
Estos son los puntos de la capital donde se habilitarán nuevas motovíast
Nacionales

Estos son los puntos de la capital donde se habilitarán nuevas motovías

06:55 AM, Ene 28
¿Cómo funciona la nueva red de semáforos inteligentes en la ciudad?t
Nacionales

¿Cómo funciona la nueva red de semáforos inteligentes en la ciudad?

06:29 AM, Ene 28

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolNoticias de Guatemala#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos