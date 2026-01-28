 Incendios devastan vivienda y bodega en Villa Nueva
Nacionales

Incendios consumen vivienda y bodega en Villa Nueva

En uno de los casos, fue rescatado un hombre que había quedado atrapado entre las llamas.

Compartir:
Bomberos trabajando para apagar el incendio en una bodega en Villa Nueva., Bomberos Voluntarios
Bomberos trabajando para apagar el incendio en una bodega en Villa Nueva. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un incendio estructural se registró en horas de la madrugada de este miércoles, 28 de enero, en una vivienda ubicada en la 0 avenida y 9ª calle de la colonia Ciudad Real II de la zona 12 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

La alerta sobre este incidente surgió cuando se observaron columnas de humo y fuego que salían desde el inmueble, lo que llevó a que fueran notificados los Bomberos Municipales para poder apoyar en controlar esta situación.

La institución movilizó de inmediato los camiones contra incendios y unidades de emergencia para hacerle frente a lo que ocurría. A su llegada, los técnicos en urgencias médicas constataron que la residencia estaba siendo consumida por las llamas y tuvieron conocimiento de que había una persona en el interior.

"Los socorristas rescataron de entre las llamas al propietario de la casa, a quien se le brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente se le trasladó hacia la emergencia del Hospital Roosevelt", explicó un portavoz de la entidad.

Agregó que fue necesario utilizar más de 3 mil galones de agua para lograr sofocar el incendio que amenazaba con extenderse a otras viviendas en ese sector.

Además, el personal informó que varias personas fueron atendidas en el lugar con crisis nerviosa. Algunas requirieron oxígeno tras ser afectadas por problemas respiratorios.

Incendio consume bodega

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que un incendio se originó en el interior de la bodega de una mueblería ubicada en un sector de la zona 1 de Villa Nueva.

Tras ser notificados sobre esta emergencia, la institución movilizó unidades tipo motobomba y camiones de abastecimiento de cinco compañías cercanas.

El personal de la institución trabajó durante varias horas en el lugar para poder controlar y extinguir el fuego por completo.

No se reportaron personas heridas, únicamente daños materiales. Las pérdidas ascendieron a más de 40 mil quetzales.

En Portada

Congreso aprueba ampliación presupuestaria vigente para 2026t
Nacionales

Congreso aprueba ampliación presupuestaria vigente para 2026

07:47 AM, Ene 28
Jorge Batres, jugador de Aurora, operado tras sufrir un accidentet
Deportes

Jorge Batres, jugador de Aurora, operado tras sufrir un accidente

07:37 AM, Ene 28
Estos son los puntos de la capital donde se habilitarán nuevas motovíast
Nacionales

Estos son los puntos de la capital donde se habilitarán nuevas motovías

06:55 AM, Ene 28
¿Cómo funciona la nueva red de semáforos inteligentes en la ciudad?t
Nacionales

¿Cómo funciona la nueva red de semáforos inteligentes en la ciudad?

06:29 AM, Ene 28

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolNoticias de Guatemala#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos