Incendios devastan vivienda y bodega en Villa Nueva

Un incendio estructural se registró en horas de la madrugada de este miércoles, 28 de enero, en una vivienda ubicada en la 0 avenida y 9ª calle de la colonia Ciudad Real II de la zona 12 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
La alerta sobre este incidente surgió cuando se observaron columnas de humo y fuego que salían desde el inmueble, lo que llevó a que fueran notificados los Bomberos Municipales para poder apoyar en controlar esta situación.
La institución movilizó de inmediato los camiones contra incendios y unidades de emergencia para hacerle frente a lo que ocurría. A su llegada, los técnicos en urgencias médicas constataron que la residencia estaba siendo consumida por las llamas y tuvieron conocimiento de que había una persona en el interior.
"Los socorristas rescataron de entre las llamas al propietario de la casa, a quien se le brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente se le trasladó hacia la emergencia del Hospital Roosevelt", explicó un portavoz de la entidad.
Agregó que fue necesario utilizar más de 3 mil galones de agua para lograr sofocar el incendio que amenazaba con extenderse a otras viviendas en ese sector.
Además, el personal informó que varias personas fueron atendidas en el lugar con crisis nerviosa. Algunas requirieron oxígeno tras ser afectadas por problemas respiratorios.
Incendio consume bodega
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que un incendio se originó en el interior de la bodega de una mueblería ubicada en un sector de la zona 1 de Villa Nueva.
Tras ser notificados sobre esta emergencia, la institución movilizó unidades tipo motobomba y camiones de abastecimiento de cinco compañías cercanas.
El personal de la institución trabajó durante varias horas en el lugar para poder controlar y extinguir el fuego por completo.
No se reportaron personas heridas, únicamente daños materiales. Las pérdidas ascendieron a más de 40 mil quetzales.