 Accidente en zona 9: Picop colisiona contra árbol
Nacionales

Picop colisiona contra árbol en zona 9

Hay un carril obstaculizado sobre el bulevar Liberación.

Compartir:
., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Un accidente se registró en horas de la madrugada de este jueves, 29 de enero, en el bulevar Liberación y 3ª avenida de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala. El hecho ocurrió en el área que comunica hacia el viaducto de Tecún Umán. En el tramo hay complicaciones para transitar.

Por causas no establecidas, el conductor de un picop que circulaba por el sector perdió el control del volante e impactó contra un árbol del arriate central.

Los transeúntes que observaron el incidente se comunicaron de inmediato con los cuerpos de socorro para solicitar apoyo para el automovilista.

Los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria, ya que presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, pero no fue necesario trasladar al conductor a un hospital.

De acuerdo con las imágenes compartidas por las autoridades de tránsito, el vehículo involucrado quedó parcialmente destruido y permanece en el área. Debido a esta situación, el carril izquierdo está obstaculizado.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que ya fueron coordinadas las acciones para poder habilitar el tramo con rumbo para zona 8.

Percances viales

Un microbús escolar y un camión chocaron esta mañana en la 1ª calle y 10ª avenida "A" de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. No hubo personas heridas, pero varios menores tuvieron que ser auxiliados por los bomberos debido a que presentaban crisis nerviosa.

En el lugar se mantuvo una interrupción temporal del tránsito. La PMT apoyó en el retiro de los vehículos involucrados.

Mientras tanto, durante la madrugada un camión volcó en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico, en la bajada del Águila, rumbo al oriente. Los bomberos Municipales atendieron al conductor, quien presentaba múltiples lesiones.

El vehículo de transporte pesado llevaba materiales de construcción, los cuales cayeron sobre la cinta asfáltica y bloquearon la salida de la Ciudad de Guatemala, en zona 25.

En Portada

Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedorest
Nacionales

Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedores

07:59 AM, Ene 29
Anatoli Trubin, héroe del Benfica y verdugo del Real Madridt
Deportes

Anatoli Trubin, héroe del Benfica y verdugo del Real Madrid

08:06 AM, Ene 29
Picop colisiona contra árbol en zona 9t
Nacionales

Picop colisiona contra árbol en zona 9

07:17 AM, Ene 29
Nicki Minaj aparece de la mano de Donald Trump y pierde millones de seguidorest
Farándula

Nicki Minaj aparece de la mano de Donald Trump y pierde millones de seguidores

08:21 AM, Ene 29

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridNoticias de GuatemalaPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos