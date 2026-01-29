Accidente en zona 9: Picop colisiona contra árbol

Un accidente se registró en horas de la madrugada de este jueves, 29 de enero, en el bulevar Liberación y 3ª avenida de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala. El hecho ocurrió en el área que comunica hacia el viaducto de Tecún Umán. En el tramo hay complicaciones para transitar.
Por causas no establecidas, el conductor de un picop que circulaba por el sector perdió el control del volante e impactó contra un árbol del arriate central.
Los transeúntes que observaron el incidente se comunicaron de inmediato con los cuerpos de socorro para solicitar apoyo para el automovilista.
Los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria, ya que presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, pero no fue necesario trasladar al conductor a un hospital.
De acuerdo con las imágenes compartidas por las autoridades de tránsito, el vehículo involucrado quedó parcialmente destruido y permanece en el área. Debido a esta situación, el carril izquierdo está obstaculizado.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que ya fueron coordinadas las acciones para poder habilitar el tramo con rumbo para zona 8.
Percances viales
Un microbús escolar y un camión chocaron esta mañana en la 1ª calle y 10ª avenida "A" de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. No hubo personas heridas, pero varios menores tuvieron que ser auxiliados por los bomberos debido a que presentaban crisis nerviosa.
En el lugar se mantuvo una interrupción temporal del tránsito. La PMT apoyó en el retiro de los vehículos involucrados.
Mientras tanto, durante la madrugada un camión volcó en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico, en la bajada del Águila, rumbo al oriente. Los bomberos Municipales atendieron al conductor, quien presentaba múltiples lesiones.
El vehículo de transporte pesado llevaba materiales de construcción, los cuales cayeron sobre la cinta asfáltica y bloquearon la salida de la Ciudad de Guatemala, en zona 25.