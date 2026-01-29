Accidente en calzada Roosevelt: motorista fallecido

El conductor de una motocicleta murió como resultado de un accidente de tránsito que se registró en horas de la mañana de este jueves, 29 de enero, en la calzada Roosevelt, zona 3 del municipio de Mixco, en un área cercana al kilómetro 13.5 del tramo de salida de la capital.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, informó que en este punto ocurrió una colisión en la cual se vieron involucrados el motorista y el piloto de un cabezal. Las causas del hecho no han sido establecidas.
El conductor del vehículo de dos ruedas sufrió graves heridas derivado del impacto con el transporte pesado. Los cuerpos de socorro se presentaron a este sector para atender al afectado; sin embargo, se confirmó que ya se encontraba fallecido.
Cierre parcial
En el lugar donde ocurrió el accidente hay presencia de bomberos, agentes de la PMT y de la Policía Nacional Civil y se está a la espera de que acudan fiscales del Ministerio Público.
De acuerdo con Montejo, hay un cierre parcial en el sector. Las imágenes compartidas sobre la situación en este punto muestran que el carril derecho se encuentra obstaculizado en la vía que va de la Ciudad de Guatemala hacia Mixco.
"Esta situación genera complicaciones para usuarios que se dirigen hacia la ruta Interamericana, occidente", explicó el portavoz.
En ese sentido, recomendó a los conductores utilizar como rutas alternas como la calzada Doroteo Guamuch, para los usuarios que van hacia el occidente.
Muertes por accidentes en 2025
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), durante el 2025 fallecieron 3 mil 546 personas como consecuencia de 8 mil 700 accidentes de tránsito ocurridos a nivel nacional.
Las cifras oficiales reflejan que el departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de necropsias practicas a personas que perdieron la vida en este tipo de percances, con un total de 1 mil 127. Le siguen Escuintla, con 374 víctimas; y Quetzaltenango, con 212.
Estos datos muestran un incremento del 5% en la cantidad de muertes por hechos de tránsito con respecto al 2024, cuando se reportaron 3 mil 362 casos.