 Accidente en calzada Roosevelt: motorista fallecido
Nacionales

Accidente en calzada Roosevelt deja un motorista fallecido

Se mantiene un cierre vehicular parcial en el kilómetro 13.5.

Compartir:
En la colisión ocurrida en la calzada Roosevelt estuvieron involucrados un motorista y el conductor de un cabezal., PMT capitalina/Montejo
En la colisión ocurrida en la calzada Roosevelt estuvieron involucrados un motorista y el conductor de un cabezal. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

El conductor de una motocicleta murió como resultado de un accidente de tránsito que se registró en horas de la mañana de este jueves, 29 de enero, en la calzada Roosevelt, zona 3 del municipio de Mixco, en un área cercana al kilómetro 13.5 del tramo de salida de la capital.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, informó que en este punto ocurrió una colisión en la cual se vieron involucrados el motorista y el piloto de un cabezal. Las causas del hecho no han sido establecidas.

El conductor del vehículo de dos ruedas sufrió graves heridas derivado del impacto con el transporte pesado. Los cuerpos de socorro se presentaron a este sector para atender al afectado; sin embargo, se confirmó que ya se encontraba fallecido.

Cierre parcial

En el lugar donde ocurrió el accidente hay presencia de bomberos,  agentes de la PMT y de la Policía Nacional Civil y se está a la espera de que acudan fiscales del Ministerio Público.

De acuerdo con Montejo, hay un cierre parcial en el sector. Las imágenes compartidas sobre la situación en este punto muestran que el carril derecho se encuentra obstaculizado en la vía que va de la Ciudad de Guatemala hacia Mixco.

"Esta situación genera complicaciones para usuarios que se dirigen hacia la ruta Interamericana, occidente", explicó el portavoz.

En ese sentido, recomendó a los conductores utilizar como rutas alternas como la calzada Doroteo Guamuch, para los usuarios que van hacia el occidente.

Muertes por accidentes en 2025

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), durante el 2025 fallecieron 3 mil 546 personas como consecuencia de 8 mil 700 accidentes de tránsito ocurridos a nivel nacional.

Las cifras oficiales reflejan que el departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de necropsias practicas a personas que perdieron la vida en este tipo de percances, con un total de 1 mil 127. Le siguen Escuintla, con 374 víctimas; y Quetzaltenango, con 212.

Estos datos muestran un incremento del 5% en la cantidad de muertes por hechos de tránsito con respecto al 2024, cuando se reportaron 3 mil 362 casos.

En Portada

Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedorest
Nacionales

Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedores

07:59 AM, Ene 29
Anatoli Trubin, héroe del Benfica y verdugo del Real Madridt
Deportes

Anatoli Trubin, héroe del Benfica y verdugo del Real Madrid

08:06 AM, Ene 29
Picop colisiona contra árbol en zona 9t
Nacionales

Picop colisiona contra árbol en zona 9

07:17 AM, Ene 29
Nicki Minaj aparece de la mano de Donald Trump y pierde millones de seguidorest
Farándula

Nicki Minaj aparece de la mano de Donald Trump y pierde millones de seguidores

08:21 AM, Ene 29

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridNoticias de GuatemalaPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos