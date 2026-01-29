 Colisión múltiple en ruta a El Salvador; bomberos atienden a afectados
Nacionales

Colisión múltiple en ruta a El Salvador; bomberos atienden a afectados

Los cuerpos de socorro trabajan en el lugar conocido como "El Chilero" donde se reportó un accidente que involucra un tráiler y varios carros.

., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un accidente de tránsito múltiple se registró poco después del mediodía este jueves, 29 de enero, en el kilómetro 36 de la carretera a El Salvador, en el lugar conocido como vuelta "El Chilero". Los cuerpos de socorro trabajan en el lugar para atender a los afectados.

Según la información compartida por los Bomberos Voluntarios, en el lugar ocurrió una colisión en la que están involucrados los conductores de un tráiler y varios vehículos.

Al centro de llamadas de la institución ingresaron alertas para reportar un aparatoso accidente en este sector, por lo que se coordinó la presencia de unidades de emergencia.

Víctor Gómez, vocero de la entidad, explicó que en el lugar se encuentran trabajando elementos de la 69ª compañía de Santa Catarina Pinula, 127ª compañía de San José Pinula; y 54ª compañía de Villa Canales.

Mientras tanto, el personal de la estación central y de la 10ª compañía apoyará en el proceso de atención de los afectados, por lo que las ambulancias se están movilizando al sector.

