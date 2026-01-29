Avances del proyecto de puente Metro Guatemala - Villa Nueva

Los alcaldes de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez; y de Villa Nueva, Mynor Morales Zurita, dieron a conocer este jueves, 29 de enero, cómo avanzan los estudios y otras acciones que se realizan como parte de la primera fase del proyecto del puente Metro Línea Blanca, que conectará ambos municipios.
Según explicaron, la obra forma parte de la infraestructura prioritaria para aliviar la movilidad vial de los vecinos. Con su implementación se busca tener una conexión ferroviaria para quienes se trasladan a áreas como la Central de Mayoreo (Cenma), avenida Petapa y calzada Atanasio Tzul, entre otros puntos de las zonas 12 y 21.
El alcalde capitalino indicó que la edificación de este puente está incluida en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que fue aprobada por el Congreso de la República a finales de 2024. "En uno de los artículos queda establecido que este puente debe hacerse. La ley está hecha para cumplirse y queremos que ese artículo se cumpla; nos hemos propuesto trabajar en conjunto con nuestros equipos técnicos", agregó.
Mencionó que en la presentación de hoy se compartieron los resultados, entre los que resaltan los estudios de factibilidad y el proceso para poder entregarle al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) los planes finales que, según sus palabras, están prácticamente resueltos.
También dio a conocer que la normativa mencionada considera un bolsón de recursos que proviene de la facturación, importación de vehículos, combustibles, entre otros rubros, que están dispuestos para que se haga cumplir proyectos como este. Los fondos que se asignan para este año ascienden a Q2 mil millones, mencionó.
"Entonces, este es un proyecto, como diríamos en buen chapín, que ‘viene con el pan bajo el brazo’. Digo esto porque ‘el pan bajo el brazo’ son los recursos, que ya están dispuestos con el acomodo que se ha hecho recientemente a los temas presupuestarios", indicó Quiñónez.
El jefe edil añadió que lo que hace falta es integrar un equipo técnico con la referida cartera para poder, no solo validar los estudios técnicos que son ya a nivel de ejecución, sino que también se pueda tener un equipo multidisciplinario del CIV y ambas comunas para que se resuelva la ejecución de esta infraestructura.
Por su parte, el alcalde de Villa Nueva, Mynor Morales, dijo estar muy contento por la oportunidad de poderles servir a los vecinos de ambos municipios. Expuso que está arrancando una de las fases primordiales, que es la finalización de todos los estudios previos para poder tener el proyecto avanzado.
"Uno de los pasos más importantes para que un proyecto nazca a la vida es la planificación y hoy la noticia, que en equipo damos, es que ya están finalizados en su mayoría", dijo en conferencia de prensa desde el área de Cenma Sur, donde se llevan a cabo los estudios.
El funcionario añadió que Villa Nueva se ve beneficiada con este proyecto porque justamente en ese punto es donde convergen todos los vecinos que van hacia la capital y al sur del departamento de Guatemala y del país. Entonces, todos los vecinos que "con esfuerzo" llegan a este sector van a tener la oportunidad de interconectarse con la avenida Petapa de una "manera más sencilla, ágil e importante".
Envían mensaje de unidad
Los alcaldes de Guatemala y Villa Nueva coincidieron en que se está avanzando por el trabajo conjunto que realizan los equipos técnicos y enfocaron sus pronunciamientos en que continuarán llevando adelante este proyecto en beneficio de los vecinos. De esta manera, enviaron también un mensaje a la unidad, en medio de la coyuntura nacional.
"Otro dato y gesto importante es que en nuestro país vemos división y enfrentamiento, pero queremos mandar un mensaje que la ruta es trabajar juntos", expresó Quiñónez.
"Queremos dar evidencia con este proyecto que estamos presentando y ejecutando en conjunto de que juntos podemos lograr más. La división y enfrentamiento no llegan a ningún lugar, mientras trabajamos juntos enfrentamos los desafíos", puntualizó el jefe edil capitalino.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.