Ciudadano de Georgia arrestado con pasaporte ajeno

El Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales resolvió este jueves, 29 de enero, ligar a proceso penal a Sergo Nersesian, un ciudadano de Georgia que fue capturado por intentar salir del país con un pasaporte a nombre de otra persona.
La detención de esta persona ocurrió ayer en el Aeropuerto Internacional La Aurora, desde donde pretendía viajar; sin embargo, se detectaron irregularidades de parte de las autoridades.
Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el extranjero de 27 años se identificó con un pasaporte de otra nacionalidad y a nombre de otra persona.
"Los policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica lo capturaron al momento de intentar viajar a Canadá, pues se identificó con un pasaporte de Suecia a nombre de otra persona, por lo que inmediatamente fue puesto a disposición de los tribunales correspondientes", explicó un portavoz de la entidad de seguridad.
La situación ocurrida en la terminal aérea fue expuesta en la audiencia que se desarrolló hoy en el órgano jurisdiccional, donde el Ministerio Público presentó los indicios respectivos que llevaron a que el juez dictara auto de procesamiento contra Nersesian.
Tras ser procesado, la defensa informó que su patrocinado desea someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos, con el fin de no ser ingresado a un centro de detención. Está pendiente de resolverse su situación.
Investigación en desarrollo
Hasta el momento se desconocen las razones por las cuales el sindicado portaba un documento personal ajeno y por qué estaba ocultando su identidad al movilizarse a nivel internacional. Las investigaciones continúan en desarrollo.
Las autoridades guatemaltecas han reforzado constantemente los controles y acciones de seguridad en el Aeropuerto Internacional La Aurora para evitar que se generen hechos irregulares, por ello mantienen una verificación a profundidad del movimiento de viajeros.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7