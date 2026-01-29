 VIDEO. PNC inspecciona la "casa del terror", guarida de pandilleros en Villa Nueva
Nacionales

VIDEO. PNC inspecciona la "casa del terror", guarida de pandilleros en Villa Nueva

Según las investigaciones, el lugar ha sido utilizado para la retención de víctimas de secuestro y "bautizos" de nuevos miembros de pandillas.

La "casa del terror" en Villa Nueva., PNC
La "casa del terror" en Villa Nueva. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad inspeccionaron un inmueble ubicado en el asentamiento La Isla, zona 12 del municipio de Villa Nueva, Guatemala, el cual revelaron que es conocido como la "casa del terror" por ser un punto para coordinar y cometer una serie de crímenes por parte de las pandillas.

El jefe de operaciones de la comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC) explicó que, como parte de los patrullajes estratégicos implementados por equipos de la institución, en las últimas horas incursionaron en el referido sector. El operativo incluyó entrar específicamente a esta vivienda donde, según sus palabras, se ha tenido información que miembros de pandillas y grupos terroristas utilizan para "infundir terror".

"Es un lugar que han utilizado para realizar algún tipo de ritos satánicos, realizan bautismos para sus nuevos miembros, infundiéndoles la mentalidad de tener valor y valentía para tener cualquier tipo de hecho delictivo", explicó.

Agregó que también se tiene información de que este espacio ha sido utilizado para tener víctimas de secuestro como rehenes y pedir rescate, indicando que les quitarán la vida si sus familiares no pagan lo que se les exige.

