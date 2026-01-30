Alcaldes eligen nuevas autoridades de asociación municipal este sábado

La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) se prepara para una jornada decisiva este sábado 31 de enero, cuando los 340 alcaldes del país elegirán a su nuevo presidente y junta directiva para el periodo 2026-2028, en una asamblea general que se celebrará en un hotel de la capital.
Un reciente sondeo al que tuvo acceso Emisoras Unidas posiciona como favorito para la reelección a Sebastián Siero, actual alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente vigente de la ANAM, gracias al respaldo mayoritario de los alcaldes consultados.
Apoyo mayoritario
La encuesta, realizada el 29 de enero a 287 alcaldes de todos las regiones del país, revela que 219 jefes ediles manifestaron su apoyo a Sebastián Siero a tan solo un día de la votación, prevista para iniciar a las 8:30 horas.
En palabras del propio estudio, Siero encabeza las preferencias de los alcaldes, quienes votarán en bloque para definir la dirección de la ANAM. Con instalaciones modernas que incluyen salas de reuniones, oficinas, espacios de trabajo y un centro de impresión, el edificio de la asociación es el punto de encuentro clave para los líderes municipales en este proceso.
Desafíos para los otros aspirantes
Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, es uno de los aspirantes más visibles y ha asegurado públicamente contar con el respaldo del presidente Bernardo Arévalo. Sin embargo, el sondeo muestra que solo 47 alcaldes apoyarían su candidatura, a pesar de que el propio Arredondo insiste en que su base es mayor y se ampliará antes del encuentro decisivo.
Por otro lado, la lista de candidatos incluye a Juan Carlos Pellecer, alcalde de San Juan Sacatepéquez, y Juan José Paredes, de San Luis Petén. Según el informe, estos ediles han perdido fuerza y respaldo entre sus pares conforme se acerca la elección.
El proceso de votación y la dinámica interna
La elección de la nueva directiva se realizará en el marco de una asamblea general, con la participación de los 340 alcaldes municipales. El procedimiento prevé que cada jefe edil emita su voto en un ambiente de diálogo y democracia interna. La jornada se perfila como un momento clave para definir el rumbo de la representación municipal en los próximos años.
- La asamblea inicia a las 8:30 horas del sábado 31 de enero.
- Un total de 340 alcaldes están llamados a votar para definir la dirección de la AnAM.
- El sondeo refuerza la tendencia de reelección de Sebastián Siero, quien encabeza la preferencia con 219 apoyos confirmados.
En este contexto, la atención de los gobiernos locales se centra en el resultado de una votación que dará forma a la agenda municipalista para los años venideros.