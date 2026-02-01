Accidentes de tránsito cobran dos vidas en las últimas horas

Bomberos Municipales Departamentales reportaron dos accidentes de tránsito durante las últimas horas, con saldo de dos personas fallecidas. El primer accidente ocurrió en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 10, en el tramo que comunica San Lucas Sacatepéquez y la Antigua Guatemala.
Paramédicos reportaron que en este lugar un motorista fue atropellado por un vehículo que continuó su marcha. En el lugar falleció el ocupante del vehículo de dos ruedas, por lo que las autoridades ordenaron un cierre parcial en el área.
Los rescatistas atendieron el primero de los accidentes de tránsito, a bordo de las unidades AD-105 y AD-152. Agregaron que al llegar al lugar los paramédicos corroboraron que el motorista ya no contaba con signos vitales.
El segundo de los accidentes viales se reportó en el kilómetro 48 carretera a El Salvador, donde se confirmó la muerte de una mujer que fue atropellada por un vehículo no identificado. Elementos bomberiles de la estación de Casillas, Santa Rosa, atendieron el hecho, a bordo de la unidad RD-127.
En otras noticias: Autoridades prevén más tránsito vehicular para este lunes
Fallecidos en otros sucesos
El mismo cuerpo de rescate informó que un hombre falleció por un ataque armado en el kilómetro 151 de la carretera al Atlántico, en el municipio de Gualan, departamento de Zacapa. Indicaron que la emergencia fue atendida por personal paramédico de la estación de Río Hondo, a bordo de la ambulancia RD-35.
Técnicos en urgencias médicas constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, los bomberos notificaron a las autoridades correspondientes para las gestiones de ley.
Víctima localizada en río Villalobos
Bomberos Voluntarios también reportaron el rescate de un hombre fallecido del interior del río Villalobos, en el área de la colonia Villa Lobos II, zona 2 del municipio de Villa Nueva.
Los uniformados relataron que el fallecido estaba en aguas del citado afluente envuelto en plásticos negros. "El cuerpo tenía señales de violencia", consignaron los rescatistas.