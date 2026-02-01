 Autoridades prevén más tránsito vehicular para este lunes
Nacionales

Autoridades prevén más tránsito vehicular para este lunes

Al congestionamiento vehicular habitual se sumarán los viajes de estudiantes por el inicio del ciclo escolar 2026 en varios planteles.

Las autordades viales pidieron salir con más ainticipación., PMT de Villa Nueva.
Las autordades viales pidieron salir con más ainticipación. / FOTO: PMT de Villa Nueva.

La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), Dalia Santos, advirtió que para el próximo lunes se espera un incremento en el tránsito vehicular de su jurisdicción. La comunicadora resaltó que al flujo habitual de vehículos se sumarán los viajes con destinos a centros educativos públicos, por el inicio del ciclo escolar 2026.

Ante un incremento del 100 % anunciado por las autoridades, Santos recomendó planificar con tiempo sus rutas. Además, pidió a los automovilistas hacer una revisión exhaustiva de su vehículo, para verificar la cantidad correcta de combustible.

Asimismo, la portavoz pidió llevar dentro del vehículo las herramientas necesarias para realizar reparaciones rápidas, como cambios de llanta.

Video capta mortal accidente en la autopista Palín-Escuintla

El percance ocurrió el pasado viernes y según los cuerpos de socorro, dos personas fallecieron por el impacto.

