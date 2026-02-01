Autoridades prevén más tránsito vehicular para este lunes

La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), Dalia Santos, advirtió que para el próximo lunes se espera un incremento en el tránsito vehicular de su jurisdicción. La comunicadora resaltó que al flujo habitual de vehículos se sumarán los viajes con destinos a centros educativos públicos, por el inicio del ciclo escolar 2026.
Ante un incremento del 100 % anunciado por las autoridades, Santos recomendó planificar con tiempo sus rutas. Además, pidió a los automovilistas hacer una revisión exhaustiva de su vehículo, para verificar la cantidad correcta de combustible.
Asimismo, la portavoz pidió llevar dentro del vehículo las herramientas necesarias para realizar reparaciones rápidas, como cambios de llanta.