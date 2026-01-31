 Video capta mortal accidente de la autopista PalínEscuintla
Nacionales

Video capta mortal accidente en la autopista Palín-Escuintla

El percance ocurrió el pasado viernes y según los cuerpos de socorro, dos personas fallecieron por el impacto.

Compartir:
El asfalto quedó cubierto de material arenoso tras el impacto., Bomberos Voluntarios.
El asfalto quedó cubierto de material arenoso tras el impacto. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

El momento en el que un camión de carga se quedó sin frenos y atropelló a varios vehículos, incluyendo motocicletas cuyos ocupantes fallecieron en la autopista Palín-Escuintla, quedó grabado en un video que muestra la violencia del impacto. Según los registros, el accidente ocurrió el pasado viernes en el kilómetro 56 de la referida ruta.

El video muestra como el transporte de carga logró esquivar un obstáculo, pero después se empotró sobre los otros automotores. Un reporte de Bomberos Voluntarios también confirmó que cinco usuarios de la vía resultaron heridos por el accidente.

Paramédicos acudieron al área afectada, pero encontraron a los afectados sin signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades para realizar las acciones de rigor.

En el lugar del accidente también cayó material de construcción, que aparentemente era transportado por el transporte que perdió el sistema de frenos.

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM

El jefe edil de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, se presentó en la planilla 1 y logró su reelección.

Panorama en autopista Palín-Escuintla

Después del accidente, la cinta asfáltica quedó cubierta con un material arenoso. En medio de ese lugar quedó fallecido uno de los motoristas reportados por los cuerpos de socorro.

Los rescatistas trasladaron a tres personas lesionadas al Hospital Nacional de Escuintla, mientras que dos fallecieron en el lugar del accidente.

En Portada

Impondrán multa de Q10 mil a bus que protagonizó accidente en la Avenida Hincapiét
Nacionales

Impondrán multa de Q10 mil a bus que protagonizó accidente en la Avenida Hincapié

12:10 PM, Ene 31
Federación de Natación nombra a Lucero Mejía Atleta del Año 2025t
Deportes

Federación de Natación nombra a Lucero Mejía "Atleta del Año 2025"

02:44 PM, Ene 31
Expresan duelo por empleada municipal Eleonora Macz Icot
Nacionales

Expresan duelo por empleada municipal Eleonora Macz Ico

03:55 PM, Ene 31
Luis Fernando Tena: El objetivo a largo plazo siguen siendo las eliminatoriast
Deportes

Luis Fernando Tena: "El objetivo a largo plazo siguen siendo las eliminatorias"

05:20 PM, Ene 31

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolDonald Trump#liganacionalReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos