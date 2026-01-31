Video capta mortal accidente de la autopista PalínEscuintla

El momento en el que un camión de carga se quedó sin frenos y atropelló a varios vehículos, incluyendo motocicletas cuyos ocupantes fallecieron en la autopista Palín-Escuintla, quedó grabado en un video que muestra la violencia del impacto. Según los registros, el accidente ocurrió el pasado viernes en el kilómetro 56 de la referida ruta.
El video muestra como el transporte de carga logró esquivar un obstáculo, pero después se empotró sobre los otros automotores. Un reporte de Bomberos Voluntarios también confirmó que cinco usuarios de la vía resultaron heridos por el accidente.
Paramédicos acudieron al área afectada, pero encontraron a los afectados sin signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades para realizar las acciones de rigor.
En el lugar del accidente también cayó material de construcción, que aparentemente era transportado por el transporte que perdió el sistema de frenos.
Panorama en autopista Palín-Escuintla
Después del accidente, la cinta asfáltica quedó cubierta con un material arenoso. En medio de ese lugar quedó fallecido uno de los motoristas reportados por los cuerpos de socorro.
Los rescatistas trasladaron a tres personas lesionadas al Hospital Nacional de Escuintla, mientras que dos fallecieron en el lugar del accidente.