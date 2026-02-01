 CANG se pronuncia por intentos de exclusión de profesionales
Nacionales

CANG se pronuncia por intentos de exclusión de profesionales en elección para la CC

El CANG fijo su postura ante la opinión pública y agremiados, por lo que considera intentos de exclusión de profesionales de ciencias afines.

Compartir:
Patricia Gámez, presidenta de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)., Omar Solís/Emisoras Unidas
Patricia Gámez, presidenta de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) emitió un comunicado este domingo (01/02/2026) para fijar postura ante lo que consideró como "acciones que pretenden excluir a los profesionales de ciencias afines del proceso electoral para elegir Magistrado Titular y Suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC)".

Ante lo anterior, el CANG manifestó que "reitera el postulado legal y legítimo de que todos los profesionales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, tienen derecho a intervenir con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General".

El CANG agregó que "los agremiados de profesiones afines han participado en todos los eventos electorales, en los que se ha designado a Magistrados Titular y Suplente de la Corte de Constitucionalidad, incluyendo el proceso en el que resultaron electos los actuales Magistrados".

Argumentó "su rechazo a los intentos de exclusión que vulneren los derechos de elegir, igualdad, democracia gremial, los cuales transgreden de manera directa la legitimidad de la elección, institucionalidad, certeza jurídica e integración de la Asamblea General".

Agresión durante las elecciones de la ANAM queda grabada

Acusan a los alcaldes Juan Carlos Pellecer y Enrique Arredondo de agredir a la directiva de la ANAM, durante la ceremonia de elección.

CANG insta a participar activamente

Que la Junta Directiva junto al equipo de defensa gremial, se mantiene activo para enfrentar y tomar las acciones que sean necesarias para la defensa del orden institucional y del derecho de participación que la ley reconoce a todos los agremiados", indicaron.

La entidad exhortó a sus agremiados a mantenerse atentos, informados y a participar activamente el próximo 4 de febrero, votando por los candidatos que consideren idóneos.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala reitera su compromiso con la institucionalidad, la democracia y la defensa del Estado de Derecho", finalizó el CANG.

En Portada

CANG se pronuncia por intentos de exclusión de profesionales en elección para la CCt
Nacionales

CANG se pronuncia por intentos de exclusión de profesionales en elección para la CC

08:58 AM, Feb 01
Se realiza la primera edición de la Carrera Guatemaltecos por la Nutrición t
Deportes

Se realiza la primera edición de la Carrera Guatemaltecos por la Nutrición

08:28 AM, Feb 01
Costa Rica vota para elegir presidente tras campaña marcada por el tema de inseguridadt
Internacionales

Costa Rica vota para elegir presidente tras campaña marcada por el tema de inseguridad

08:21 AM, Feb 01
Febrero, un mes cargado de futbol y del Super Bowlt
Deportes

Febrero, un mes cargado de futbol y del Super Bowl

10:10 AM, Feb 01

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos