CANG se pronuncia por intentos de exclusión de profesionales

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) emitió un comunicado este domingo (01/02/2026) para fijar postura ante lo que consideró como "acciones que pretenden excluir a los profesionales de ciencias afines del proceso electoral para elegir Magistrado Titular y Suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC)".
Ante lo anterior, el CANG manifestó que "reitera el postulado legal y legítimo de que todos los profesionales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, tienen derecho a intervenir con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General".
El CANG agregó que "los agremiados de profesiones afines han participado en todos los eventos electorales, en los que se ha designado a Magistrados Titular y Suplente de la Corte de Constitucionalidad, incluyendo el proceso en el que resultaron electos los actuales Magistrados".
Argumentó "su rechazo a los intentos de exclusión que vulneren los derechos de elegir, igualdad, democracia gremial, los cuales transgreden de manera directa la legitimidad de la elección, institucionalidad, certeza jurídica e integración de la Asamblea General".
CANG insta a participar activamente
Que la Junta Directiva junto al equipo de defensa gremial, se mantiene activo para enfrentar y tomar las acciones que sean necesarias para la defensa del orden institucional y del derecho de participación que la ley reconoce a todos los agremiados", indicaron.
La entidad exhortó a sus agremiados a mantenerse atentos, informados y a participar activamente el próximo 4 de febrero, votando por los candidatos que consideren idóneos.
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala reitera su compromiso con la institucionalidad, la democracia y la defensa del Estado de Derecho", finalizó el CANG.