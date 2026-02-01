Frío continuará esta noche y durante la madrugada del lunes

En su pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que continuará el frío desde la noche del domingo. La entidad subrayó un descenso de temperaturas en el Occidente, Altiplano Central, Franja Transversal del Norte, Petén y algunas zonas de Valles de Oriente.
"Posibles heladas meteorológicas en Occidente", resaltó el comunicado del Insivumeh, en el que también prevé "viento acelerado que puede causar desprendimientos de láminas, árboles, vallas publicitarias y daños al tendido eléctrico".
Para el amanecer y mañana del lunes, la entidad señaló que continuarán los nublados en el Norte, Franja Transversal del Norte, Caribe, Norte de Occidente y norte de Valles de Oriente con algunas lloviznas en Caribe.
En cuanto a la velocidad del viento, el ente pronosticó "viento norte moderado, con velocidad de entre 35 y 40 kilómetros por hora, en el Altiplano Central, Ciudad de Guatemala, Valles de Oriente y Occidente.
No descartan lluvias para el lunes
El departamento de pronósticos indicó que para la tarde y noche del lunes se espera un "descenso significativo en temperatura diurna del Norte al centro del país". La entidad agregó que habrá una "sensación térmica a frío muy sensible".
El Insivumeh no descartó que durante la jornada vespertina del lunes "se presenten lluvias acompañadas de actividad eléctrica de carácter local en la Bocacosta".
Ante este anuncio, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres pidió proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Albergues habilitados por el frío
La citada coordinadora agregó que actualmente hay cinco albergues habilitados para las personas sin hogar, durante la época de bajas temperaturas.
Los centros de ayuda se distribuyen de la siguiente manera:
- Huehuetenango; en el campo de la Feria Los olivos, zona 4.
- Alta Verapaz: San Pedro Carchá, Biblioteca Municipal, barrio Bella Vista.
- Totonicapán; en la iglesia Jehová Makadesh, de la 8a. avenida final, zona 4.
- Quetzaltenango: Casa de Restauración Agradecidos, 15 avenida 0-56, zona 1.
- Guatemala: Salón El Gallito, 13 calle "A" 05-30, zona 3, colonia El Gallito.
Para acceder a estos albergues es necesario que los ciudadanos activen los protocolos de protección llamando al teléfono 119 de Conred.