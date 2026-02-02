 Guatemala felicita a Fernández por su "contundente" triunfo en comicios de Costa Rica
Nacionales

Guatemala felicita a Fernández por su "contundente" triunfo en comicios de Costa Rica

El presidente Bernardo Arévalo publicó un mensaje en el que resaltó la relación del país con Costa Rica.

La candidata del Partido Pueblo Soberano Laura Fernández celebra en San José tras obtener un contundente triunfo en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas en Costa Rica., EFE
La candidata del Partido Pueblo Soberano Laura Fernández celebra en San José tras obtener un contundente triunfo en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas en Costa Rica. / FOTO: EFE

El Gobierno de Guatemala felicitó este lunes a Laura Fernández por su elección como nueva presidenta de Cosa Rica tras adjudicarse los comicios realizados el domingo en el país centroamericano.

"Felicito a Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica por su contundente victoria", aseveró el mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, mediante sus canales oficiales de comunicación.

"En Guatemala cuentan con un aliado para trabajar juntos por el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos, y de la región centroamericana", añadió.

Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, se convirtió el domingo en la ganadora de las presidenciales de Costa Rica, en las que obtuvo un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

La candidata, politóloga de 39 años, venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, de acuerdo a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

La nueva gobernante, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, se ha proclamado como "heredera" del presidente saliente, Rodrigo Chaves.

