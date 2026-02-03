VIDEO: hombre destroza estación del Transmetro a pedradas

Un acto de vandalismo ocurrido en la estación Las Capuchinas del Transmetro, ubicada en la Línea 6 en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, quedó registrado por cámaras de seguridad y comenzó a circular ampliamente en redes sociales, generando indignación entre usuarios del sistema de transporte público. Los hechos ocurrieron durante la noche del 2 de febrero de 2026 y evidencian los daños provocados a infraestructura utilizada diariamente por miles de personas.
En la grabación se observa a un hombre que, de manera deliberada, lanza piedras en repetidas ocasiones contra la estructura de la estación. Como consecuencia del ataque, resultaron dañados tres vidrios del andén y la pantalla de una máquina de recarga para tarjetas ciudadanas, conocida como TVM, lo que afectó temporalmente el servicio y obligó a realizar reparaciones.
Presentan denuncia contra responsable de dañar estación del Transmetro
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades municipales, el incidente fue detectado gracias al sistema de videovigilancia instalado en las estaciones del Transmetro. Las imágenes permitieron identificar al responsable, por lo que se procedió a presentar la denuncia correspondiente ante las instancias legales, mientras se mantiene vigilancia en el área para prevenir nuevos actos similares.
Al respecto, Amílcar Montejo, director de comunicación social de la Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (EMETRA), señaló que "el vandalismo nos afecta a todos", y recordó que cada estación forma parte del recorrido cotidiano de miles de ciudadanos. Asimismo, hizo un llamado a la población para reportar cualquier hecho sospechoso a través de la cuenta oficial @TransmetroGuate y contribuir al cuidado del sistema, subrayando que el medio de transporte es un bien público que debe protegerse todos los días.
Cada daño a la infraestructura implica recursos adicionales para su reparación y afecta directamente a los usuarios que dependen del transporte colectivo para movilizarse diariamente, según las autoridades.