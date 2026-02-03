José Rubén Zamora: "Soy inocente, pero ya cumplí la pena"

La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) programó para este martes 3 de febrero celebrar una audiencia para resolver de manera definitiva un amparo que busca otorgar el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, procesado en un caso por el que ha estado en prisión preventiva por más de tres años.
Los magistrados deben decidir si se confirma el amparo definitivo, lo que permitiría al fundador del extinto diario elPeriódico enfrentar en libertad el segundo de los tres procesos judiciales que se siguen en su contra, tras una detención que su defensa y familia califican de arbitraria.
Al inicio de la audiencia, el magistrado de la Corte Suprema, Estuardo Cárdenas, quien presidió la diligencia, informó que 11 de los magistrados titulares de la CSJ se inhibieron de conocer el amparo. Según sus palabras, cada uno argumentó lo que consideró pertinente al caso.
Agregó que solo la magistrada Flor de María Gálvez no podía integrar la cámara porque se le otorgó un permiso para ausentarse a sus labores.
Además de la inhibitoria de los togados, se indicó que no se presentaron los integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) ni los representantes de la Fundación contra el Terrorismo, que son querellantes en el caso.
Exponen planteamientos
El abogado defensor de Zamora, Francisco Vivar, dijo que la Sala Segunda del Ramo Penal vulneró los derechos de su patrocinado porque sus integrantes expusieron que escucharon la argumentación del Ministerio Público (MP) y de los querellantes en la audiencia de revisión de medidas de coerción que se llevó a cabo en el Tribunal Noveno; sin embargo, a las referidas partes no acudieron en esa ocasión.
"En su resolución, la sala que revocó las medidas que en su momento el Tribunal Noveno le otorgó expone cuestiones que rayan en la gravedad, porque argumentan que escucharon el audio donde participaron el MP y los querellantes, cuestión que no sucedió. Ellos no llegaron, se les dio una hora, se les amonestó y finalmente no llegaron, pero la sala dice que escuchó audios donde intervinieron", señaló el profesional del derecho.
Añadió que los magistrados han indicado que no hubo informe relacionado a los antecedentes por los que le quitaron las medidas sustitutivas, pero consta que el Tribunal Noveno en su momento solicitó el informe al juzgado que emitió estas medidas.
Mientras tanto, en sus argumentos el periodista José Rubén Zamora recordó que lleva mas de 1 mil 280 días en prisión. Agregó que durante el proceso ha tenido 18 abogados, de los cuales cuatro fueron procesados penalmente.
Zamora ve complicado recuperar su libertad: "en cola de venado"
Zamora brindó declaraciones a periodistas antes y después de la vista pública, en las que compartió que tenía un año de no salir de la cárcel Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17 capitalina. "Entonces, a pesar del frío, vale la pena salir a confirmar el tráfico", dijo.
En cuanto a los procesos que están en desarrollo en su contra, expuso que falta claridad. Mencionó que siempre ha aseverado que Guatemala es un "laberinto perfecto", es decir, que no tiene salida. Según sus palabras, es un país donde el sistema no puede combatir la corrupción, la impunidad y el narco, porque el narco, la impunidad y la corrupción son el sistema.
"Entonces, mi libertad está ‘en la cola de un venado’. Francamente no tengo ningún control. Se me olvidó decir (a los magistrados) que ya pagué mi pena; soy inocente, pero ya cumplí la pena. La pena era tres años y ya los pasé y sigo allí", puntualizó el periodista.