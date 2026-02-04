 50 años del terremoto: Avances en monitoreo sísmico
Nacionales

A 50 años del terremoto, Insivumeh destaca avances en monitoreo sísmico y prevención en Guatemala

Las autoridades reiteraron que los terremotos no se pueden evitar, pero sí es posible reducir su impacto.

Las autoridades del Insivumeh, la Conred y otras instituciones presentan el contexto histórico y la evolución de la gestión del riesgo sísmico., Alex Meoño/Emisoras Unidas
Las autoridades del Insivumeh, la Conred y otras instituciones presentan el contexto histórico y la evolución de la gestión del riesgo sísmico. / FOTO: Alex Meoño/Emisoras Unidas

Las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y de otras entidades compartieron en una conferencia de prensa este miércoles, 4 de febrero, detalles sobre el contexto histórico y la evolución del ente científico, a 50 años del terremoto de 1976.

Hoy, Guatemala recuerda el devastador sismo de magnitud 7.5 ocurrido hace medio siglo, un evento que marcó a varias generaciones y transformó la manera en que el país gestiona la amenaza sísmica. El sismo, con epicentro en Los Amates, Izabal, recorrió cerca de 240 kilómetros siguiendo la falla de Motagua y dejó tras de sí una escena de destrucción sin precedentes en la historia de Guatemala.

Fotografías y relatos de la época narran el impacto humano: estructuras derrumbadas, víctimas mortales y escenas de dolor profundo en diversas regiones del país. Así se pudo observar en la galería de imágenes compartida en la presentación de este día.

Guatemala, situada en una zona de interacción de tres placas tectónicas y atravesada por fallas geológicas activas, enfrenta un riesgo sísmico constante. Este escenario impulsó cambios cruciales en la manera de abordar la gestión del riesgo y la investigación científica de los fenómenos naturales.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Naconal para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, destaó que el terremoto de 1976 no solo remeció el suelo guatemalteco, también generó conciencia sobre la necesidad de entender y prepararse ante las amenazas sísmicas.

"Aquel sismo no fue solo un fenómeno geológico, fue un antes y un después. En cuestión de 39 segundos, miles de familias lo perdieron todo, se desplomaron viviendas, se interrumpieron caminos, pero también surgió con fuerza algo que Guatemala ha demostrado una y otra vez: la solidaridad. El país se levantó entre escombros con un pueblo que decidió reconstruir. Sin embargo, conmemorar no es solo recordar, es preguntarnos qué aprendimos, qué transformamos, qué responsabilidades asumimos. (...) La memoria histórica salva vidas", dijo.

Nace el Insivumeh y evoluciona el monitoreo sísmico

Como respuesta al desastre y a la necesidad de contar con información técnica más precisa, se creó el Insivumeh. Durante 50 años, la entidad ha evolucionado junto al país, acumulando experiencia científica y conocimiento tras cada evento significativo.

El monitoreo sísmico se convirtió en un pilar esencial para la gestión del riesgo y la respuesta ante emergencias naturales. Actualmente, el instituto opera una Red Sismológica Nacional que cuenta con 85 estaciones distribuidas en todo el territorio, equipadas con tecnología de última generación y gestionadas por personal especializado que monitorea en tiempo real el comportamiento sísmico nacional todos los días del año.

Innovación tecnológica al servicio de la prevención

Entre los avances más notables destaca el lanzamiento de la aplicación móvil Insivumeh "Alerta de Terremotos", colocándose entre los primeros países de Centroamérica en ofrecer este tipo de herramienta pública. La APP se ha convertido en una herramienta crucial de prevención y cuenta con 700 mil usuarios y 1.5 millones de descargas hasta la fecha.

Si bien es imposible evitar que se produzcan terremotos, es posible reducir considerablemente su impacto mediante preparación, educación y el acceso oportuno a información científica confiable. Las autoridades señalaron que estas acciones marcan la diferencia entre una tragedia y la resiliencia ante el riesgo sísmico, apuntando a una gestión integral que involucra a toda la sociedad.

