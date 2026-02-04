Fotos del Sismógrafo de INSIVUMEH: Terremoto 1976

Hace 50 años, Guatemala fue abatida por un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter y dejó un trágico saldo de más de 23 mil fallecidos y más de 1 millón de damnificados.
Ese evento marcó el inicio de la innovación en el monitoreo sísmico, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) ha modernizado e incrementado sus capacidades para la vigilancia de estos eventos, ya que Guatemala está atravesada por varias fallas que aumentan el riesgo de movimientos telúricos.
El instituto científico compartió con Emisoras Unidas imágenes de los sismógrafos que estaban instalados para la madrugada del 4 de febrero de 1976.
El registro y estudio sistemático de los sismos no volvió a ser el mismo después de 1976. El país ahora cuenta con alrededor de 85 sensores de alta gama que transmiten en tiempo real, empleando la tecnología más avanzada disponible. Esta infraestructura soporta un sistema de procesamiento automático capaz de generar alertas sísmicas oportunas. El desarrollo continuo de esta red coloca a Guatemala en una mejor posición para anticipar y gestionar emergencias sísmicas.
¿Cómo funciona un sismógrafo?
Un sismógrafo funciona detectando y registrando los movimientos del terreno durante un terremoto basándose en el principio de inercia. Una base anclada a la tierra vibra con el sismo, mientras una pesa suspendida permanece inmóvil, registrando el movimiento relativo entre ambas sobre un papel o mediante sensores electrónicos.
- Componentes básicos: Una base fija, una masa suspendida (péndulo), un sistema de amortiguación y un dispositivo de registro.
- Funcionamiento: Cuando el suelo tiembla, la estructura del sismógrafo se mueve, pero la masa inercial tiende a quedarse quieta. La diferencia de movimiento se convierte en una señal eléctrica (sismógrafo moderno) o se registra con un punzón sobre papel (sismógrafo mecánico).
- Sismograma: El registro gráfico producido muestra la amplitud y el tiempo de las ondas sísmicas, lo que permite determinar la magnitud y el epicentro del temblor.
- Tipos de ondas: Detectan ondas P (rápidas/compresión), ondas S (lentas/transversales) y ondas superficiales (Love/Rayleigh).