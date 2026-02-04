 Caída de rama causa tragedia; motorista murió en zona 16
Nacionales

Caída de rama causa tragedia; motorista murió en zona 16

Según los bomberos, la caída de una rama de árbol sobre el conductor provocó el fatal accidente.

Compartir:
El hecho donde murió un motorista ocurrió en la zona 16., Bomberos Municipales
El hecho donde murió un motorista ocurrió en la zona 16. / FOTO: Bomberos Municipales

El conductor de una motocicleta perdió la vida en el marco de un incidente ocurrido en horas de la noche del pasado martes, 3 de febrero, en el bulevar Rafael Landívar y 13 calle de la zona 16, Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, al centro de llamadas de la institución ingresaron varias alertas con respecto a este hecho y se indicaba que aparentemente se trataba de un accidente de tránsito.

De inmediato se movilizaron al lugar los técnicos en urgencias médicas, quienes determinaron que sobre la cinta asfáltica permanecía un hombre lesionado y en estado inconsciente.

"Los paramédicos evaluaron a la víctima, quien presentaba politraumatismo, confirmando que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", explicó un portavoz.

En el área también permanecía una motocicleta en la que viajaba en el momento de que ocurrió el hecho que cobró su vida.

Impactado por rama

Aunque el reporte inicial que se tuvo sobre este percance mencionaba que podría tratarse de una posible colisión vehicular, el personal de socorro observó y escuchó versiones de testigos que reflejaban un escenario posiblemente distinto.

"De forma preliminar, se informa que la caída de una rama de árbol sobre el conductor provocó el fatal accidente", indicó un portavoz

Se desconoce si el motorista circulaba en el área cuando la rama se desprendió o si impactó de alguna forma inicialmente con el árbol y esto generó que se desprendiera y lo impactara.

Cierre parcial

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para dar seguimiento a las diligencias relacionadas con este hecho. Las autoridades pidieron precaución al transitar por el sector, ya que se mantiene un cierre vehicular parcial mientras se gestiona el retiro de la víctima y los restos del árbol derribado.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos