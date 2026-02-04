Caída de rama causa tragedia; motorista murió en zona 16

El conductor de una motocicleta perdió la vida en el marco de un incidente ocurrido en horas de la noche del pasado martes, 3 de febrero, en el bulevar Rafael Landívar y 13 calle de la zona 16, Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, al centro de llamadas de la institución ingresaron varias alertas con respecto a este hecho y se indicaba que aparentemente se trataba de un accidente de tránsito.
De inmediato se movilizaron al lugar los técnicos en urgencias médicas, quienes determinaron que sobre la cinta asfáltica permanecía un hombre lesionado y en estado inconsciente.
"Los paramédicos evaluaron a la víctima, quien presentaba politraumatismo, confirmando que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", explicó un portavoz.
En el área también permanecía una motocicleta en la que viajaba en el momento de que ocurrió el hecho que cobró su vida.
Impactado por rama
Aunque el reporte inicial que se tuvo sobre este percance mencionaba que podría tratarse de una posible colisión vehicular, el personal de socorro observó y escuchó versiones de testigos que reflejaban un escenario posiblemente distinto.
"De forma preliminar, se informa que la caída de una rama de árbol sobre el conductor provocó el fatal accidente", indicó un portavoz
Se desconoce si el motorista circulaba en el área cuando la rama se desprendió o si impactó de alguna forma inicialmente con el árbol y esto generó que se desprendiera y lo impactara.
Cierre parcial
Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para dar seguimiento a las diligencias relacionadas con este hecho. Las autoridades pidieron precaución al transitar por el sector, ya que se mantiene un cierre vehicular parcial mientras se gestiona el retiro de la víctima y los restos del árbol derribado.