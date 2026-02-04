 Operación Centinela: Hallan armas para atentados
Nacionales

Operación Centinela: descubren armas destinadas a atentados instruidos por "El Lobo"

Investigadores de diferentes unidades de la PNC y fiscales del Ministerio Público allanaron una "guarida" de pandilleros en Escuintla.

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que se llevó a cabo un allanamiento este miércoles, 4 de febrero, en un inmueble ubicado en la aldea Chapernas, Escuintla. Se trata de una acción implementada en el marco de la Operación Centinela que se desarrolla en ese departamento.

Los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), la unidad de Delitos contra la Vida y la Sección Contra Extorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC), acudieron junto a fiscales del Ministerio Público a este sector en seguimiento a la presencia de posibles ilícitos.

Durante la diligencia fueron localizadas dos pistolas, una de ellas con registro esmerilado y la otra con adaptación para uso de silenciador y con reporte de robo. También fueron decomisados tres cargadores, 82 municiones y dos celulares.

Pandilleros bajo órdenes de "el Lobo"

Según la investigación, los pandilleros pretendían ingresar los teléfonos móviles al centro carcelario de máxima seguridad Renovación I, ubicado en Escuintla, en el cual se encuentran líderes de estructuras criminales, incluido Aldo Duphie Ochoa, alias "El Lobo", del Barrio 18.

Además, se informó que las armas de fuego serían utilizadas para cometer ataques armados cuando el máximo líder pandillero lo indicara. Las autoridades no descartaron que también pudieran utilizarlas en contra del personal policial que resguarda la entrada al centro carcelario.

Investigación continúa

Un portavoz de la PNC confirmó que el inmueble allanado se encontraba vacío en el momento de la diligencia, por lo que no se llevaron a cabo capturas de implicados en hechos delictivos.

Por ahora, lo que se ha confirmado de parte de las autoridades es que el lugar era utilizado como "guarida de terroristas del Barrio 18". Mientras tanto, la investigación continúa en desarrollo.

Las fuerzas de seguridad desarrollan desde inicios de enero de 2026 la "Operación Centinela" en el departamento de Escuintla, que incluye la instalación de puestos de registro y acciones preventivas en distintos puntos de esa localidad.

Asimismo, helicópteros de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación (Unagob) realizan patrullajes en apoyo a las acciones de seguridad que está implementando la PNC a través de sus unidades especializadas y distintas comisarías, junto al Grupo Élite del Sistema Penitenciario.

