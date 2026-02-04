Profesionales critican su exclusión en votaciones del CANG

Los profesionales de ciencias afines expresaron su desacuerdo tras quedar fuera de las votaciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para elegir a los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.
En el Club La Aurora, zona 13 de la Ciudad de Guatemala, donde funciona uno de los centros de votación, se observaron expresiones de protesta y rechazo ante la resolución de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo que otorgó un amparo en el que se ordenó modificar la convocatoria a elecciones y permitir que solo los abogados pudieran ejercer el voto.
En las afueras de la sede, un grupo de profesionales de las ciencias afines agremiados al CANG llevaron a cabo una protesta. Portaban una manta donde se podía leer el siguiente mensaje:
"¡Nos excluyeron ILEGALMENTE! Los/as profesionales de las ciencias afines, somos colegiados/as con derechos en el CANG. Rechazamos una decisión judicial espuria e ilegal de la Sala 6ª y el silencio de la CC. Demandamos respeto a nuestra dignidad y derechos. Grupo de profesionales por las Ciencias Sociales".
La socióloga Ana Silvia Monzón, colegiada activa, indicó que decidieron presentarse como un acto simbólico de protesta por la exclusión de la que han sido objeto a raíz del amparo de la sala, que ordenó a la junta directiva del CANG convocar nuevamente excluyendo a aproximadamente 3 mil 300 personas que son de las profesiones afines.
"Nos están vedando el derecho a participar en la elección de magistrados y magistradas a la Corte de Constitucionalidad. Nosotros consideramos que esto es una violación a nuestros derechos humanos y a nuestro derecho como agremiados", enfatizó.
"Un precedente funesto"
Ana Lucía Ramazzini, del Grupo de Profesionales por las Ciencias Sociales, le dio lectura a un comunicado emitido por esa organización ante la exclusión de la elección de designados del CANG para la CC.
"Las agremiadas y agremiados de las ciencias afines manifestamos: La resolución de la Sala Sexta y el silencio de la CC ante un amparo, a todas luces ilegal, violenta nuestros derechos constitucionales de participación y gremiales de elección, al excluirnos a las y los profesionales de las ciencias sociales, sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales y criminología, integrantes de la Asamblea del Colegio de Abogados", dijo.
La también socióloga, Sariah Acevedo, continuó exponiendo los argumentos y reiteró que lo ocurrido sienta un "precedente funesto", debilita aun más el estado de derecho, la institucionalidad y la democracia en Guatemala y a los órganos electores, como el CANG, al "forzar" a su junta directiva, "bajo amenazas de penalización", a incurrir en lo que calificó como una acción violatoria de la normativa y colocarlos como agremiados de segunda categoría.
"Hemos sido agraviados en nuestra dignidad como seres humanos, como ciudadanos y profesionales que contribuimos a la construcción de una sociedad donde prevalezca el respeto, la inclusión y la justicia", expresó.
Finalmente, mencionó que hoy se abrió la puerta a la violación de derechos consagrados en la Constitución que, según sus palabras, afirman los principios de igualdad y no discriminación. En ese sentido, convocó a los profesionales de ciencias afines, abogados y a la ciudadanía en general a exigir una "postura seria" a quienes integran la CC y el sistema de justicia.
Retirada del centro de votación
Antes de emitir su voto, la politóloga Valeria Montúfar intentó llevar a cabo una protesta dentro de las instalaciones del Club La Aurora donde se llevan a cabo las votaciones a magistrados para la Corte de Constitucionalidad.
Ante lo ocurrido, la profesional fue sacada del lugar, mientras llevaba en sus manos un rótulo que decía: "Nos negaron el derecho porque nos vieron como una amenaza".
Montúfar indicó que lo ocurrido atenta contra el derecho de los agremiados. Según detalló, es una actitud que tomaron actores que tienen intereses oscuros y espurios.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.