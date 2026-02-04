 Tránsito afectado por vehículos averiados en varias zonas
Nacionales

Vehículos averiados complican el tránsito en distintos puntos

Entre otros sectores, se presentan incidentes viales en Villa Nueva y la ruta al Atlántico.

El camión averiado en un sector de Villa Nueva., PMT de Villa Nueva
El camión averiado en un sector de Villa Nueva. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Las autoridades de tránsito dieron a conocer que en horas de la madrugada de este miércoles, 4 de febrero, se reportaron algunos incidentes viales que impactaron en la movilidad vehicular. A esto se suma la alta carga vehicular en diferentes sectores, pues con el reciente inicio del ciclo escolar 2026 aumentó la cantidad de viajes.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que el personal de la institución apoya en la movilización de un camión averiado que permanece obstaculizando parcialmente el paso en la conexión de Bárcena, Villa Nueva, hacia Milpas Altas.

De acuerdo con Dalia Santos, portavoz de la institución, el conductor de otro vehículo de transporte pesado brinda apoyo para retirarlo de la vía pública.

Por aparte, se informó que un bus averiado permanece obstaculizando un carril en la 3ª calle y 16 avenida de la zona 4 de Villa Nueva. La PMT coordina grúa para movilizarlo de la vía.

Asimismo, la funcionaria indicó que se mantiene alta carga vehicular en diferentes sectores. En el paso a desnivel Enrique Tejada, justo en el retorno hacia la Ciudad de Guatemala, hay complicaciones de movilidad.

"Los agentes de PMT están trabajando en este sector para la regulación y ordenamiento del tránsito", explicó.

Agregó que incluso hay complicaciones para incorporarse desde el bulevar Catalina, zona 6 de Villa Nueva, hacia la ruta CA-9 con dirección a la Ciudad de Guatemala. Y otros puntos con alta afluencia en las primeras horas de este miércoles son:

  • Kilómetro 11, conexión de Villa Lobos con calzada Raúl Aguilar Batres.
  • 50 calle, calzada Raúl Aguilar Batres.
  • 29 calle y 36 calle, donde se tiene fuerte carga de vehículos, aunque todavía con movilidad "bastante aceptable", según Santos.

La vocera agregó que agentes de PMT mantienen activos los carriles reversibles en el sector del Búcaro Hacia Mezquital y salida de la Central de Mayoreo (Cenma) para evitar mayor acumulación del tránsito en este tramo.

Vehículo averiado

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que brigadas de esa entidad asisten al conductor de una camioneta agrícola que quedó varada en el kilómetro 76 de la ruta al Atlántico (ÇCA-9 Norte) en jurisdicción de Guastatoya, El Progreso.

El vehículo presenta un pinchazo, por lo que fue movilizado fuera de la vía hacia el norte mientras se resuelve esta situación.

