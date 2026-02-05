CANG elige a representantes ante la Usac

Este jueves 5 de febrero el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) desarrolló el proceso para elegir a los representantes de esa dicha entidad ante diferentes instancias de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Finalizado el conteo de votos para la Elección de Representante Profesional No Catedrático del CANG ante el Consejo Superior Universitario de la Usac avanzaron a segunda vuelta Omar Calmo con 1,190 votos y Berner Alejandro Garcia con 1,156 votos.
Mientras que para la elección de Vocal III Profesional No Catedrático de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac, avanzaron a segunda vuelta: Denis Ernesto Velázquez González, con 1,841 votos y Gustavo Adolfo Arroyave García, con 1,356 votos. La segunda vuelta, se realizará el próximo viernes, 13 de febrero.
En este proceso participan únicamente los miembros del colegio egresados de la referida unidad académica.
Proceso de elección
La presidenta del CANG, Patricia Gámez, instó a los profesionales a sumarse a esta elección. En sus redes sociales, difundió ayer un mensaje en el que enfatizó que cada voto cuenta e hizo el llamado a los sancarlistas para acudir a las urnas.
Además, durante una entrevista este jueves en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, profundizó en el tema de la elección y señaló que este espacio de representación es muy importante.
"Fortalece la autonomía universitaria, que también tiene relación con la calidad académica, los derechos de los trabajadores, de los catedráticos y el funcionamiento en general de la universidad", expresó la abogada.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*