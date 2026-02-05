Madre de niño hallado sin vida en Jutiapa es capturada

Una mujer fue detenida este jueves 5 de febrero en Agua Blanca, Jutiapa, en el marco de una investigación por el trágico fallecimiento de su hijo de tres años, quien fue encontrado sin vida a finales del año pasado en una ventana de la vivienda familiar donde quedó atrapado al intentar salir.
Según la investigación del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), la madre del niño lo dejó solo en su vivienda en el barrio El Llano en la noche del 26 de noviembre. Durante la madrugada del día siguiente la mujer regresó, pero el niño ya estaba sin vida.
La detención se realizó en seguimiento a las pesquisas por abandono de niños y personas desvalidas. Durante el operativo, las autoridades también consignaron un teléfono móvil como parte de los indicios recogidos en el lugar.
El MP informó que el procesamiento criminalístico de la escena permitió generar los detalles iniciales sobre cómo se produjo el incidente. Las pesquisas establecieron que el niño falleció por asfixia al quedar atrapado en el balcón cuando trataba de salir aparentemente al percatarse de la ausencia de su madre.
La fiscalía coordinó junto a las fuerzas de seguridad la aprehensión de la progenitora tomando en cuenta las sospechas de abandono.
Encontrado en el balcón
El hallazgo ocurrió en la madrugada del 27 de noviembre, cuando los Bomberos Municipales Departamentales respondieron al llamado de emergencia. A las 5:00 a. m., los paramédicos de la unidad AD-128 llegaron a la vivienda tras recibir el reporte de un menor colgado en la ventana.
Al ingresar, el personal de rescate localizó a un niño de aproximadamente tres años sin signos vitales y se estableció que la causa de muerte fue asfixia por suspensión, provocada al quedar el pequeño atrapado entre los barrotes del balcón.
Durante las diligencias, la madre manifestó que dejó al menor solo en la casa la noche previa y sospecha que él intentó salir por la ventana. Su declaración coincide con los hallazgos iniciales de la investigación, que apuntan al abandono como factor determinante en la tragedia.
El caso genera preocupación en la comunidad y pone en evidencia la importancia de la atención y protección de los niños en situación de vulnerabilidad. Las autoridades continúan la investigación para esclarecer el contexto del hecho y determinar responsabilidades penales.
Por lo pronto, la detenida enfrenta cargos por abandono de niños y personas desvalidas, mientras el Ministerio Público recopila evidencia para fortalecer el proceso judicial.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7