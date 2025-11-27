 Niño es hallado sin vida en su vivienda en Jutiapa
Nacionales

Niño es hallado sin vida en su vivienda en Jutiapa

El menor de 3 años se encontraba solo en la casa y aparentemente intentaba salir, pero quedó atrapado en el balcón de la ventana.

El menor fue encontrado en la ventana del domicilio en Jutiapa., Bomberos Municipales Departamentales
El menor fue encontrado en la ventana del domicilio en Jutiapa. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un niño de aproximadamente tres años perdió la vida como resultado de un incidente ocurrido en horas de la madrugada de este jueves 27 de noviembre en una vivienda ubicada en el barrio El Llano, en el municipio de Agua Blanca, Jutiapa.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que fueron alertados a las 5:00 de la mañana con respecto a un caso en el que se observaba a un menor atorado y que colgaba en la ventana de un domicilio.

En ese sentido, de inmediato fueron destacados los socorristas a bordo de la unidad AD-128. Cuando los paramédicos llegaron al lugar confirmaron que se trataba de un menor de aproximadamente 3 años de edad que estaba en estado inconsciente.

Al evaluarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Las causas del deceso deberán ser evaluadas; sin embargo, podría tratarse de un caso de asfixia. 

La institución informó que la madre del menor les relató a los socorristas que dejó al niño solo y que posiblemente él trató de salir, quedando atrapado entre los hierros del balcón de la ventana.

Los elementos de Bomberos Municipales Departamentales indicaron que procedieron a dar aviso a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público para el seguimiento de este caso.

 * Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

